ÉVANGILE DE DIMANCHE: SOYONS ENRACINÉS DANS LAMOUR DU CHRIST

Aujourd'hui, c'est le dimanche du Sacré-coeur de Jésus. Quel est le sens de cette solennité du sacré coeur, alors que tout est sacré en Jésus? Pourquoi ne pas fêter la bouche de Jésus qui proclamait la bonne nouvelle? Les yeux qui pleuraient devant la souffrance humaine, les mains qui bénissaient les petits enfants, les pieds qui parcouraient les montagnes et qui marchaient sur les eaux de la mer? La réponse est Jésus lui-même qui nous la donne en disant, "Venez à moi vous tous qui peinez, car je suis doux et humble de coeur".



1. DIEU SENSIBLE AU COEUR.

Ce coeur dont nous célébrons la solennité est l'intimité de la divinité de Jésus, l'amour sans mesure qui aime tous, sans aucun mérite. Seul l'homme établi dans l'amour du Christ comprend "ce qui surpasse notre intelligence". L'enracinement dans l'amour de Dieu éclaire notre intelligence pour orienter notre existence limitée, en vivant dans l'action de grâce dans le temps pour l'éternité bienheureuse.

Notre agir quotidien n'est pas indifférent envers le Seigneur, car notre Dieu a un coeur sensible.



La première lecture du livre du prophète Osée axprime cette sensibilité du coeur de Dieu. Non seulement l'amour de Dieu est affectif, il est surtout effectif. Le sentiment de Dieu envers son peuple rebelle est accompagné par une décision effective. Ce peuple qu'il a aimé avec tendresse depuis son enfance comme une mère prend soin de son enfant, n'a pas correspondu à cet amour gratuit. Sur le plan de la justice, il méritait le châtiment. Mais sa miséricorde va au-delà des principes juridiques. Dieu dit: "Mon coeur se tourne contre moi, mes entrailles frémissent". La miséricorde signifie justement "la misère du coeur de Dieu". Il nous faut aussi nous enraciner dans cet amour pour avoir un coeur semblable à lui. Un coeur qui se retourne contre soi en vue de pardonner celui qui ne mériterait pas le pardon. Mais Dieu pardonne toujours, l'homme quelque fois et la nature jamais. Dieu dit: "Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, car moi, je suis Dieu, et non pas homme". La résolution de Dieu s'accomplira quand son Fils, l'Unique, l'Agneau Pascal sera immolé, en acceptant d'être écrasé par la croix, "pour nous les hommes et pour notre salut". Nous sommes donc appelé à nous enraciner dans cet amour plus fort que la mort qui sauve l'humanité de l'empire du péché. Qu'est-ce que l'enracinement dans le coeur de Jésus?



2. L'ENRACINEMENT DANS L'AMOUR.

Saint Paul dans la deuxième lecture de la liturgie de ce dimanche nous donne la clef de compréhension de cette fête. Il écrit: "Que le Christ habite en vos coeurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour". Un homme déraciné n'a pas les pieds sur terre. Le déracinement est l'aliénation de soi qui engendre la peur, la nausée de la vie, dans la mesure où chaque pas posé devant soi manque d'équillibre, car le sol est mouvant et l'homme est condamné à tomber faute de manque d'appui.

Cela veut dire que nous devons plonger nos racines dans le coeur de Jésus, pour la connaissance de nous-mêmes, de notre vocation et de notre tâche dans le monde. L'enracinement dans le coeur de Jésus ouvre notre esprit, notre coeur pour la compréhension profonde des événements historiques heureux ou malheureux qui passent sous nos yeux. Saint Paul dit:"Établis dans l'amour, vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance: l'amour du Christ".



3. LE SYMBOLISME DU SANG ET DE L'EAU

Le coeur de Jésus que nous célébrons, n'est pas ce muscle qui joue le rôle de pompe pour animer tout le corps. Il s'agit plutôt de l'amour qui se donne entièrement pour nous. Saint Augustin distinguant le coeur biologique de celui qui est le centre des décisions volontaires, des intentions bonnes ou mauvaises disait:" Il y a plus d'âme là où l'âme aime que là où l'âme anime". Le coeur du Christ aime comme on n'a jamais aimé. Le Christ, non seulement il est "la Tête du corps, la Tête de l'Église", il est aussi le coeur de l'Église, la vie du monde, le rythme de ce qui existe. Le coeur de Jésus est la totalité de sa vie.

L'originalité de la foi chrétienne est que nous croyons en Dieu qui a un coeur, "qui pleure notre mal comme une mère". Blaise Pascal distinguant le Dieu des philosophes et le Dieu de Jésus Christ, disait que le Dieu des chrétiens "est sensible au coeur". Là où l'homme est écrasé par l'injustice, le coeur du Seigneur est plein de souffrance. C'est un amour infini qui s'abaisse pour relever ce qui est abaissé et abaisser ce qui s'élève.

L'Évangile met en scène un événement extraordinaire. Un soldat, au lieu de briser ses jambes, lui perça le coeur avec un coup de lance et "aussitôt, il en sort du sang et de l'eau". Jésus, étant mort nous innonde de sa grâce symbolisée par le sang et l'eau. Selon la préface du jour, "les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son coeur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut". Sur la croix, Jésus nous donne tout son être, toute sa vie symbolisée par le sang et l'eau. Secourir un mourant en lui donnant du sang, c'est lui donner la vie. Donner un verre d'eau à un assoiffé, c'est le sauver de la mort. Le sang et l'eau sont des principes vitaux.



Saint Augustin nous fait une lecture allégorique en écrivant: "Le coeur transpercé par la lance d'où sortent du sang et de l'eau, indique sans doute les sacrements avec lesquels l'Église est formée, comme fut formée Ève du côté d'Adam qui dormait, ce qui est un symbole qui annonce le futur"(Discours 218,14). Dans cette solennité, contemplons le coeur de Jésus qui nous a tant aimé jusqu'à mourir pour nous afin que nous vivions par lui.

4.PRIÈRE POUR NOTRE MONDE CRÉPUSCULAIRE.

Dans notre monde agité, angoissé qui fait progressivement l'expérience de déclin, malgré les apparences de libération, suscite Seigneur dans ce même monde en désarroi, dans ton Église, des hommes, des femmes, de jeunes, enracinés dans ton amour, pour lui donner la saveur comme le grain de sel caché dans la nourriture.

Seigneur, donne-nous un coeur semblable au tien, pour que nous nous donnions à nos frères et soeurs qui sont écrasés par tant de douleurs sur les sentiers de la vie.

Purifie nos coeurs de pierre et de paille et donne-nous un coeur de chair attentif aux besoins des autres, un coeur plein de compassion et plein de joie devant le bien, le beau, le vrai et le juste. Sois béni pour l'éternité Seigneur Jésus. Amen.

Heureuse fête du Sacré-Coeur de Jésus.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.