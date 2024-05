Yamaha accelera sulla mobilità sostenibile con le sue e-Bike

MILANO (ITALPRESS) - Yamaha è presente nel mondo della mobilità elettrica con prodotti di nuova generazione che offrono a tutti un nuovo senso di libertà. A trent'anni dal lancio della sua prima e-Bike con il modello Pas, propone ora una famiglia di e-Bike capace di soddisfare ogni esigenza ed esperienza d'uso. La nuova linea Yamaha è stata sviluppata in modo olistico, con le unità motore della PW Series e il caratteristico DNA dinamico dell'azienda. Ideata per un'ampia varietà di ciclisti, i modelli Wabash RT e CrossCore RC sono disponibili presso la rete e-Bike Experience Center di Yamaha. Con il suo design elegante e funzionale, la Yamaha Wabash RT si rivolge agli sportivi che apprezzano il divertimento, la libertà e la condivisione che sono parte integrante di tutta l'esperienza di un ciclista. Il vero fascino della Wabash RT è offrire la possibilità di evadere dal territorio urbano ed esplorare nuovi posti e godersi ogni secondo del percorso, perchè la destinazione è importante quanto il viaggio. Tre le misure disponibili.Il modello CrossCore RC consente buone prestazioni, rivelandosi un mezzo versatile progettato per un'ampia gamma di clienti, principalmente urbani, che stanno cercando di cambiare il proprio stile di vita e stanno valutando di raggiungere il posto di lavoro in bici invece di andare in auto. E con una gamma di accessori per il trekking già disponibile e facile da integrare, la CrossCore RC è la e-Bike ideale per trascorrere giornate in campagna o anche per viaggi più lunghi. CrossCore RC è disponibile in 3 misure. Per garantire a ogni cliente il massimo livello di soddisfazione, Yamaha ha sviluppato un sistema di distribuzione multicanale che offre un'esperienza di acquisto fluida, dalla richiesta iniziale fino all'acquisto e alla consegna della nuova e-Bike.Al centro di tutto questo processo si colloca una nuova piattaforma di e-commerce che lavora in collaborazione con la rete di e-Bike Experience Center all'interno dell'attuale rete dei concessionari di Yamaha. "Il vantaggio principale del sistema multicanale è che i clienti possono visitare gli l'e-Bike Experience Center per vedere e provare l'e-Bike, fare un giro e chiedere consiglio al personale dei concessionari completamente formato prima di effettuare l'ordine in tutta sicurezza. Dopo aver scelto il modello, il cliente può perfezionare l'acquisto tramite la piattaforma online e scegliere se ricevere a casa la bici, oppure ritirarla presso il concessionario. Questo nuovo sistema è progettato per offrire ai clienti la migliore combinazione di servizi on-site e online". Yamaha, inoltre, ripropone l'eBike tour che fino a settembre darà la possibilità di provare gratuitamente i vari modelli. Yamaha offre anche un'ampia gamma di accessori originali affinchè ogni ciclista possa personalizzare la propria e-Bike in base allo stile di vita e alle esigenze individuali. Per entrare in possesso della urban Crosscore RC servono 2.499 euro con rate a partire da 89 euro al mese. Infine, la gravel Wabash RT è acquistabile a 3.499 euro, oppure comodamente con rate da 99 euro mensili.foto: ufficio stampa Yamaha(ITALPRESS).