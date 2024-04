Parigi2024, Errigo e Tamberi portabandiera azzurri

ROMA (ITALPRESS) - Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi porterannola bandiera italiana nella cerimonia di apertura dei GiochiOlimpici di Parigi in programma venerdì 26 luglio. Lo haannunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante ilConsiglio Nazionale al Foro Italico. "Ho proposto alla Giunta di dare un premio non solo all'atleta Tamberi, ma anche alla federazione atletica leggera dopo i successi di Tokyo. La Giunta ha approvato la scelta all'unanimità - ha spiegato Malagò - Da troppi anni l'atletica non aveva un portabandiera. E poi Gianmarco dopo l'Olimpiade di Tokyo ha continuato a vincere tutto". "Per la donna si va ad esclusione - ha proseguito il presidente del Coni - Antonella Palmisano è penalizzata dalla scelta di Gianmarco Tamberi, per le ragazze del tiro a volo vale lo stesso discorso perchè Jessica Rossi ha portato la bandiera a Tokyo. C'è un'altra atleta che lo meriterebbe ed è Caterina Banti, di gran lunga la più forte velista del mondo, campionessa olimpica a Tokyo insieme a Ruggero Tita. Ho pensato anche a Vanessa Ferrari, ma non ha vinto l'oro olimpico. Per tutti questi ragionamenti la scelta è caduta su Arianna Errigo, oro a Londra 2012 nel fioretto a squadre e argento individuale, bronzo ancora a squadre a Tokyo 2020 e più volte campionessa mondiale ed europea. Arianna poi è anche mamma di due bambini gemelli che porta nelle gare di Coppa del Mondo: è la testimonianza migliore di come, da mamma, si possa restare ai vertici dello sport". Malagò ha anche annunciato che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi per la cerimonia di apertura dei Giochi e "c'è un fondato auspicio che ci sia il presidente delConsiglio Giorgia Meloni nella fase finale per la cerimonia dichiusura dell'Olimpiade". "Portabandiera di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia!" ha commentato sui propri social Arianna Errigo. "Quest'oggi non potevo ricevere notizia piùbella, rappresentare la spedizione italiana ai giochi di Parigi2024 mi riempie d'orgoglio. Sto vivendo un sogno" le parole di Tamberi.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).