Per 1 italiano su 3 corruzione in politica in aumento negli ultimi anni

ROMA (ITALPRESS) - Nelle ultime settimane la politica italiana, in diversi contesti, è stata coinvolta in alcuni scandali legati a episodi di corruzione. Un fenomeno che da oltre trent'anni, con l'avvio dell'inchiesta "Mani Pulite", è spesso al centro di scandali e dibattiti. Un elemento che, anche secondo l'opinione della maggioranza degli italiani, è radicato e costante nella politica italiana. Infatti il 56,8% della popolazione ritiene che, solo negli ultimi 10 anni, la corruzione in politica è rimasta stabilmente e costantemente su un alto livello di diffusione, mentre quasi 1 italiano su 3 (il 30,1%) ne percepisce addirittura un aumento. Un'opinione comune e trasversale tra gli elettori di tutti i partiti politici. Inoltre, la corruzione politica viene percepita come un fenomeno comune che interessa tutti gli schieramenti. Per quasi 3 italiani su 4, dunque, non è caratteristica di una particolare parte politica, ma è un fenomeno che attraversa gli affari pubblici da destra a sinistra. Anche su questo aspetto c'è una corrispondenza di opinione tra gli elettori di tutti i partiti e, a parte piccole prese di posizione e di difesa del proprio partito, tutti concordano su una corruzione trasversale.Dati Euromedia Research per Porta a Porta - Realizzato il 08/04/2024 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne- foto Euromedia Research -(ITALPRESS).