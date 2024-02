“FONTINAMI 2024”: PARTITA DA MILANO LA TERZA EDIZIONE

Ciz, Coraje, Daniel Canzian, Dvca Rovello, Dvca Giardino, Il Liberty, Innocenti Evasioni, Locanda alla Scala, Mi View, Osteria Brunello, Ratanà, Testina. Questi i ristoranti che proporranno in menu per due settimane la Fontina Dop, nella sua ricercatissima tipologia “Alpeggio”, in rivisitazioni dei piatti della tradizione o in abbinamenti decisamente più inconsueti.



Il Presidente del Consorzio, Andrea Barmaz sottolinea l’importanza dell’edizione di quest’anno visto il riconoscimento ministeriale della “Fontina Dop Alpeggio” avvenuto lo scorso settembre e dà il benvenuto agli chef protagonisti, tra veterani e chi invece è alla prima edizione: “In questi tre anni abbiamo avuto modo di vedere la “nostra” Fontina interpretata in tanti modi estremamente creativi e interessanti grazie alla maestria di questi chef di grande esperienza e il riscontro che ci hanno restituito sul prodotto è stato sempre molto entusiasta, mi dicono anche da parte dei clienti. Per questo, in maniera molto spontanea e naturale, ci siamo allungati fino a due settimane. D’altronde i milanesi hanno da sempre un rapporto molto speciale con la Valle d’Aosta!”.



A suggellare questo rapporto speciale e la crescita di anno in anno della manifestazione, la presenza all’evento di Marco Carrel (Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali Regione autonoma Valle d'Aosta) e Giulio Grosjacques (Assessore al Turismo, Sport e Commercio Regione autonoma Valle d'Aosta) che hanno portato i loro saluti insieme alle altre produzioni certificate della Regione: Vallée d'Aoste Fromadzo DOP, Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP, Vallée d'Aoste Lard d'Arnad DOP e ai Vini Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste DOC/DOP



Marco Carrel (Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali Regione autonoma Valle d'Aosta) ha dichiarato dal palco: “La Valle d’Aosta è terra di prodotti enogastronomici, caratterizzati da un forte senso di identità e distinzione territoriale e che esprimono appieno i profumi ed i sapori della montagna. Dietro ad ogni prodotto, si cela il sudore e il duro lavoro degli agricoltori e degli allevatori che contribuiscono a mantenere curato e pulito un territorio complesso e talvolta estremo. All’interno dell’ampio paniere di questi prodotti, sicuramente la Fontina DOP Alpeggio rappresenta, a giusto titolo, l’ambasciatrice per eccellenza della nostra regione e porta con sé tutta una storia fatta di tradizione, passione e savoir-faire. Consapevole di questa ricchezza, l’Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali mette in campo numerose azioni concrete a sostegno di questo settore, per aiutarlo a crescere e migliorare. In quest’ottica si è lavorato a tutto tondo sulla Fontina, sostenendo e valorizzando quest’eccellenza, attraverso numerosi eventi che l’hanno vista protagonista e collaborando non solo con il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, ma anche con i futuri ambasciatori dei prodotti valdostani, gli studenti dell’Ecole Hotelière de la Vallée d’Aoste. Ora chiediamo a voi di gustarla e raccontare, oltre che la sua storia, anche quella della Valle d’Aosta, dei suoi pascoli, delle sue montagne, delle sue tradizioni e della sua gente”.



Giulio Grosjacques (Assessore al Turismo, Sport e Commercio Regione autonoma Valle d'Aosta) sottolinea l’impatto anche sul turismo di un’eccellenza come la Fontina Dop, anche d’estate con gli alpeggi in attività: “Ringrazio l’Assessore all’Agricoltura e Risorse Naturali, Marco Carrel, e il Presidente del Consorzio DOP Fontina, Andrea Barmaz, per aver coinvolto l’Assessorato al Turismo all’evento di presentazione di FontinaMI. La Fontina è uno dei maggiori e migliori Ambasciatori della Valle d’Aosta nel mondo e quando attuiamo le nostre attività di comunicazione e promozione turistica è per noi un privilegio poter presentare questa eccellenza, insieme alle altre DOP della nostra regione. I nostri prodotti danno una connotazione ed un carattere distintivo al nostro territorio di montagna e questi elementi sono degli attrattori importanti per una domanda turistica sempre più alla ricerca di sapori autentici. Colgo l’occasione per augurare pieno successo all’evento FontinaMI ed a tutti gli Chef coinvolti.”

Un video ha illustrato i piatti di FontinaMI 2024: Fonduta sul Tortello di “entragna” (in menu da Coraje che debutta a FontinaMI). Due proposte dedicate all’insolito abbinamento con la faraona: il suo “Petto con crema e bignè alla Fontina DOP Alpeggio e radicchio marinato” (al Mi View) e una salsa al vino rosso di faraona che completa, insieme all’uvetta, il “Nido di trevisana e Fontina DOP Alpeggio” (l’idea di Daniel Canzian). L’abbinamento con il riso è celebrato in diversi risotti: all’aglio nero (da Ciz), al salto con radicchio e fonduta (al Testina), ma anche con un interessante carpaccio di capesante (lo chef Francesco Iob per “Locanda alla Scala”) o con salsiccia di Madama Bianca, la più pregiata tra le fassone piemontesi (l’idea dello chef Vittorio Ronchi dell’Osteria Brunello, alla prima edizione della manifestazione). L’accostamento con il pesce torna, infine, in un sorprendete “Salmone marinato al cacao con patata alle nocciole, Fontina DOP Alpeggio e polvere di tartufo” (la proposto di Tommaso Arrigoni in menu da Innocenti Evasioni). Cesare Battisti del Ratanà ha puntatao sulla tradizione con “Risotto con Fontina DOP Alpeggio, riduzione di Barbera e pera senapata” così come Andrea Provenzani (Il Liberty): e la sua “Valdostana di vitello con prosciutto cotto e Fontina DOP Alpeggio, cotta nel burro e salvia, carciofi fritti e limone candito salato”. Infine Massimo Larosa ha giocato con l’abbinamento uovo e Fontina in due modi diversi: Uovo poché con fonduta di Fontina DOP Alpeggio e tartufo nero pregiato (da Dvca Giardino, all’interno dell’Ippodromo di San Siro) e Fonduta di Fontina DOP Alpeggio, uovo morbido e cavolfiori arrosto (da Dvca Rovello in Brera).