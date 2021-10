CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Ville di nuova realizzazione a Quart, fr. Champeille

Nel centro del Villair di Quart, in fr. Champeille, vicino alla Comunità Montana Monte Emilius, alle scuole e ai principali servizi, VENDESI villette di nuova costruzione su un terreno di comodo accesso e con splendida vista sulle montagne e su Aosta. Il progetto prevede la realizzazione di 2 bifamiliari, per un totale di 4 villette di circa mq130 lordi + mq80 di interrato. Essendo in costruzione è possibile scegliere i materiali e le finiture interne per personalizzare le unità a proprio gusto. Le ville saranno disposte su 2 livelli (oltre all'interrato) e saranno così composte: soggiorno con angolo cottura, 3 camere, 2 bagni, balconi, portici, area verde, autorimesse, locali accessori e posti auto. Riscaldamento a pavimento con pompa di calore e pannelli solari di ultima generazione. € 360.000,00 l'una.

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it