UNO SCATTO PER LA RIAPERTURA: 25 MAGGIO 2021 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00

Abbiamo Noi lo SCATTO che fa per te per poter riaprire la tua attività CHIUSA ormai da tempo.

Lo sportello igienico-sanitario del martedì sarà presente sul territorio di Aosta in data 25 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed arriva direttamente da voi!

Confcommercio VdA mette a disposizione gratuitamente agli associati, il nostro esperto in Igiene e sicurezza alimentare – HACCP Gabriele Scattolin accompagnato da una nostra collaboratrice per un check/verifica del rispetto dei “requisiti Covid” e dei requisiti igienico-sanitari in concomitanza della riapertura degli esercizi di somministrazione.

In tale occasione restiamo a disposizione per :

Pratiche associative..non sei ancora associato e vuoi entrare a far parte della grande famiglia di Confcommercio VdA

Ritirare le quote associative 2021

Consegnare ai nostri associati gratuitamente gel igienizzante mani e mascherine chirurgiche

Sei un ambulante presente al mercato del capoluogo aostano? Contattaci e verremo noi da te per l’assistenza di cui necessiti.

Per informazioni ed appuntamenti sarà sufficiente contattarci ai recapiti 366.5942478 oppure scrivere una mail al riferimento commerciale@ascomvda.it