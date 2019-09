L'OROSCOPO NEL MESE DI SETTEMBRE

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. In questo periodo qualche imprevisto o colpo basso dovrete metterlo in conto, ma saprete prendere le giuste contromisure. Non adagiatevi sulle cose fatte perché c’è ancora tanto da fare e non rifiutatevi di trovare vie alternative migliori. Prestate attenzione ai frequenti sbalzi d’umore, forse causati dai troppi stimoli e novità che bussano alla porta e, concedetevi qualche momento extra di svago. Potreste vincere ad un gioco di fortuna.

AMORE E ARMONIA. Anche se vi piace stare in casa assecondate i voleri di chi vi è accanto, uscite di più e circondatevi di tanti amici e conoscenti, un po' di allegria non guasta mai!

BENESSERE E SALUTE. Non prestate troppa attenzione alle discussioni e procedete secondo i programmi. Visto il periodo particolarmente stressante ed impegnativo qualche ora di riposo in più non sarebbe male.

LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Periodo di ipersensibilità e di troppi pensieri. Pur essendo difficile mantenere la rotta in presenza di tutte queste interferenze, voi sapete farlo. Puntate in alto con coraggio, terminate i lavori in sospeso e curate nei particolari, proposte e progetti. Non seguite i consigli di un conoscente inerenti alcuni investimenti finanziari.

AMORE E ARMONIA. Avete diritto al vostro “spazio” di felicità, lo dicono i pianeti che però ammoniscono anche di non intestardirsi su chi non va bene. Alla fine vi convincerà la persona meno diplomatica.

BENESSERE E SALUTE. Piccoli disturbi che supererete facilmente ignorandoli. Passato questo omento non proprio brillante, premete sull'acceleratore della vita, purché evitiate di strafare.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. In questo periodo il lavoro riprende quota ma tante cose sono da rivedere. In relazione agli obiettivi che vi siete posti potete puntare su precisione e creatività come premesse per un futuro migliore. Non sovraccaricatevi di troppi impegni, a qualcosa dovrete rinunciare, meglio puntare a concretizzare un progetto, anziché aprire troppi fronti.

AMORE E ARMONIA. Osate e sarete ripagati. Una coraggiosa dichiarazione potrebbe essere accolta benissimo. Dovete vincere titubanza e timidezza.

BENESSERE E SALUTE. Trovate una valvola di sfogo al di fuori del lavoro, un hobby, uno svago oppure una passione che vi dia soddisfazione.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Congiunture planetarie ed alcune opposizioni faranno montare l’insoddisfazione oltre i livelli di guardia. Sapete di poter intraprendere grandi progetti ma la mancanza di fiducia in voi stessi e la mancanza di audacia, non ve lo consente. Finalmente in equilibrio le entrate e le uscite nonostante l’incoercibile tendenza a fare il passo ben più lungo della gamba.

AMORE E ARMONIA. Dei contrasti in famiglia richiedono il vostro intervento, saprete trovare le parole giuste per ristabilire l’armonia. Intesa e serenità, così si raggiungono obiettivi comuni e, a chi si impiccia dei fatti vostri, raccontate solo frottole, non si merita altro!

BENESSERE E SALUTE. A tavola prediligete i carboidrati e aiutate la digestione con un’alimentazione equilibrata o fermenti lattici naturali.

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Al lavoro qualcuno vuole mettervi alla prova e vi fa continuamente le pulci; non cadete nella trappola, cercate di non prestare troppa attenzione ai tranelli che, con malizia, vi vengono posti di continuo. Cercate di rilassarvi e riposarvi bene per essere pronti a difendervi da tutti gli attacchi che vi verranno fatti. Siate molto prudenti con i colleghi pieni di iniziativa.

AMORE E ARMONIA. Tanta voglia di intimità e di certezze, anche se potete essere a rischio di “accessi” di gelosia ma, a volte, un po' di possessività, scatena un sentimento di attrazione sensuale irrefrenabile con una conseguente intesa fisica, mentale e sentimentale.

BENESSERE E SALUTE. I pianeti vi incitano a riaffermare la vostra libertà di pensiero e di azione, a rivalutare le amicizie ed a partorire…nuove brillanti idee.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Far quadrare tutto può essere difficile, soprattutto se vi siete assunti troppi impegni. Dovete chiarirvi con voi stessi per capire dove state andando e perché, può essere un po’ scomodo da fare ma doveroso e necessario. Non mollate nonostante tutte le inquietudini che il lavoro vi riserva ed alcuni contrattempi ai quali farete fronte tempestivamente.

AMORE E ARMONIA. Non vi interessa tanto l’apparenza ma piuttosto la sostanza, ma ricordatevi che il troppo orgoglio vi ostacola e non porta alcun vantaggio, anzi chiude le porte del vostro cuore, senza una reale, fondata, motivazione.

BENESSERE E SALUTE. Non tralasciate di effettuare controlli medici periodici e di ridere con maggior frequenza, l’ironia ed il sorriso sono un “tonico” per il nostro corpo.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Non date troppo peso a una contrazione nelle entrate, i corpi celesti garantiscono solidità a prova di recessione. Frenate la voglia di acquisti impulsivi dei famigliari o dei parenti cercando di spendere quel tanto che basta senza troppi patemi. Possibili occasioni di crescita nel lavoro e negli studi, forse anche un bel viaggio o un weekend indimenticabile.

AMORE E ARMONIA. Possibilità di passatempi molto passionali e, un’amicizia di vecchia data, potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante.

BENESSERE E SALUTE. Lasciatevi andare a qualche spesa non strettamente necessaria, una giornata in un centro benessere o qualche vezzo che già avevate in mente.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Notizie interessanti circa la possibilità di un nuovo lavoro o un nuovo progetto vi allettano e vi fanno più che mai volare con la fantasia, attenti a non perdere il contatto con la realtà. Per non trovarvi impreparati e far sì che le cose si concretizzino dovete tirar fuori la grinta e pensare positivo, anche se dovrete superare alcune difficoltà.

AMORE E ARMONIA. Dimenticate le frustrazioni subite ed il passato e cercate di essere molto più seduttivi e intraprendenti del solito.

BENESSERE E SALUTE. Forse è il momento per prendervi una pausa, magari un lungo weekend vi farà recuperare equilibrio e serenità e il rientro potrebbe essere dolcissimo.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Alti e bassi che peraltro non mutano la situazione di fondo. Potreste essere coinvolti in un progetto che in fondo vi attira. La possibilità che si concluda favorevolmente dipenderà molto da voi. Tirate fuori tutto l'impegno di cui siete capaci e fate ricorso alla vostra innata creatività.

AMORE E ARMONIA. Corpo, mente e cuore viaggiano all’unisono, a patto che teniate a bada la tendenza a volerla avere sempre vinta voi.

BENESSERE E SALUTE. Anche nei brutti momenti bisogna imparare a ragionare a sangue freddo e, il “calore” degli affetti più cari, aiuta a superare gli inconvenienti che la vita ci pone dinanzi.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Piccoli problemi o inghippi finanziari comunque risolvibili, inoltre le stelle vi forniranno tutte le armi necessarie per risolvere brillantemente i vostri problemi economici e raggiungere l'obiettivo di una ritrovata stabilità. Cercate di contenere le spese, nonostante le assillanti richieste da parte del vostro nucleo famigliare. Alcune concessioni ma con moderazione!

AMORE E ARMONIA. Vi sentite in stato di grazia, tutto quello che vi serve arriva naturalmente dalla vita e voi ne godete con gioioso abbandono.

BENESSERE E SALUTE. Concentrate la maggior parte delle vostre energie sul lavoro e sulle faccende quotidiane, un po’ troppo a scapito della socialità e degli svaghi. Dedicate più energie ed attenzione ai vostri cari ed a voi stessi.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. A causa di una particolare quadratura astrale, nel lavoro non sempre otterrete risultati commisurati al vostro impegno. Provate a cambiare strategia di azione, fate più attenzione e concentratevi maggiormente. Se userete diplomazia ed intelligenza potrete fare meglio. Assecondate le scelte decisionali degli altri anche se la cosa non vi garba.

AMORE E ARMONIA. Tendete a mostrarvi insofferenti ai vincoli e vi è presagio di litigi, rotture o salutari cambiamenti di percorso.

BENESSERE E SALUTE. Vi sentite troppo pensierosi ed inattivi, qualche pensiero famigliare vi preoccupa. Non deprimetevi e tentate di diminuire l’emotività e l’ansia magari con qualche passeggiata all’aria fresca.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Tempo d'investimenti lucidi e fruttuosi. Sarete capaci e grintosi, pronti ad ogni intervento che l'adattabilità alla vita quotidiana richieda. Nonostante le buone notizie in campo finanziario ed i nuovi orizzonti spalancati grazie alla vostra lungimiranza nel settore, ricordatevi che la saggezza popolare proferisce: chi troppo vuole....nulla o poco stringe!

AMORE E ARMONIA. Non perdete l’entusiasmo e non pensate di trovare altrove ciò che, in realtà, non è troppo lontano, a volte basta saper vedere, oltre che con gli occhi, anche con il cuore.

BENESSERE E SALUTE. Esercitatevi a fare lunghi respiri con il diaframma e apritevi a chi vi vuole bene, vedrete che angoscia e ansia passeranno. Utili tisane con l’erba di San Giovanni.

