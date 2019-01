I L’Orage e i Tintamarok in concerto a Cogne con Confcommercio Vda in occasione della Coppa del Mondo di sci di fondo

Sarà Ascom Confcommercio della Valle d’Aosta a sponsorizzare i due concerti e le altrettante Notti Bianche che si svolgeranno a Cogne in occasione della tappa valdostana della Coppa del Mondo di sci di fondo organizzata ai piedi del Gran Paradiso sabato 16 e domenica 17 febbraio.

“Questa importante iniziativa rappresenta per noi doppio motivo di soddisfazione – spiega Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA – in primis perché conferma la bontà del nostro operato e la nostra costante presenza a fianco degli associati per rilanciare l’economia locale, anche con iniziative ludiche e coinvolgenti in ambito turistico; poi perché evidentemente Confcommercio VdA ha maturato negli anni la giusta esperienza nell’organizzazione delle Serate Rossonere e delle Notti Bianche in diverse località della Valle, divenendo una realtà su cui poter contare a livello così ‘alto’ quale la Coppa del Mondo di sci di fondo”.

Sono previsti due concerti: i ‘cogneins’ Tintamarok si esibiranno venerdì 15 febbraio, mentre sabato 16 saliranno sul palco i L’Orage, gruppo valdostano seguito e apprezzato a livello internazionale.

Maggiori dettagli organizzativi delle Notti Bianche saranno probabilmente resi noti nelle prossime settimane.

“Le Serate Rossonere e le Notti Bianche si sono sempre rivelate un successo per numero di esercizi aderenti e per la grande partecipazione di residenti e turisti – sottolinea Dominidiato – segno che quando si realizza qualcosa di semplice ma in grado di ‘toccare’ le corde della comunità, questa risponde con entusiasmo. E questa è la strada che Confcommercio VdA vuole continuare a seguire”.