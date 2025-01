Si è svolto a Montegrotto Terme il XX° Congresso Nazionale dei Professionisti dell’Ospitalità italiana di Solidus Turismo

Anche quest’anno, come per le precedenti adunanze, sono stati consegnati i premi alla carriera ai Professionisti dell’Anno 2024 delle rispettive otto associazioni che compongono l’assetto istituzionale del gruppo Solidus. I riconoscimenti sono stati attribuiti durante la prima delle due giornate di lavoro del XX° Congresso, tenutosi nella splendida cittadina termale di Montegrotto Terme, presso il rinomato Hotel Terme Antoniano.

Questa edizione è stata particolarmente speciale per il Presidente di Solidus, Francesco Guidugli, il quale, non solo ha coordinato l’organizzazione della Proclamazione dei Professionisti, ma ha anche presieduto i festeggiamenti per i 20 anni di questo prestigioso riconoscimento, celebrati con la presenza di tantissimi premiati delle edizioni passate, a partire dal 2004.

Quale professionista designato al premio dalla Federazione Italiana Cuochi, un emozionatissimo Gianluca Masullo, chef docente all’Istituto Alberghiero di Châtillon (Ao), nonché Vice Presidente FIC di Area Nord. Le caratteristiche che lo ha trovato in maggiore risalto nelle motivazioni espresse dal Presidente DSE-FIC Roberto Rosati, sono state indubbiamente i successi conseguiti nel lavoro, il suo prezioso contributo fornito alla Federcuochi attraverso l’assunzione di ruoli di rilievo, le grandi energie spese e dedicate alla formazione svolta nella scuola e l’essere grande esempio di serietà, impegno e non per ultimo, di trasmissione di valori e di giusti stimoli ai suoi allievi nella professione del cuoco.

Nel ricevere il premio, Gianluca, davanti alla platea, ha espresso la sua immensa gioia per il riconoscimento. Oltre a ringraziare la FIC, la scuola ed i suoi alunni, ha voluto dedicarlo soprattutto agli affetti familiari più stretti, che, sebbene a volte penalizzati dalla sua ridotta presenza fisica a causa del lavoro, lo hanno sempre sostenuto, creduto in lui e riposto fiducia nelle sue capacità. Un pensiero speciale è stato rivolto al suo papà, che non è più tra loro.

Durante la cerimonia, gli interventi dei presidenti e referenti delle otto consorelle associative, insieme a quelli dei premiati, hanno arricchito la serata con le loro riflessioni, offrendo un quadro esaustivo dell’attuale situazione nel settore turistico. Sono emersi temi rilevanti di un settore sempre trainante e importante, ma in “affanno”, dovute dalle crisi internazionali, la difficoltà nel reperire personale qualificato e disponibile al sacrificio. Riflessioni importanti, e soprattutto preoccupanti per il futuro dell’Italia, ma nonostante ciò, che riconosce il ruolo fondamentale e trainante del settore turistico che ricopre nell’economia italiana.

Presenti alla cerimonia di apertura di prima serata e alla Cena di Gala, anche il referente Media Press della Comunicazione FIC Stefano Pepe, nonché Presidente della Assocuochi Patavium – Padova, ed Ermanno Zago, Presidente del DSE – FIC veneto.

Fanno parte della Associazione “Solidus” oltre alla Federazione Italiana Cuochi:

A.B.I. Professional (Associazione Italiana Barmen)

A.D.A. (Associazione Direttori d’Albergo)

A.I.H. (Associazione Italiana Housekeeper)

A.I.R.A. (Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza)

A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier)

A.M.I.R.A. (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi)

Le Chiavi D’Oro F.A.I.P.A. (Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo)

Il Direttivo dell’Unione Cuochi Valle d’Aosta esprime i più sinceri complimenti al Presidente per l’importante riconoscimento ottenuto che rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il gruppo. Queste occasioni contribuiscono a rafforzare lo spirito associativo, oltre che rappresentano un traguardo che testimonia il suo impegno e la sua dedizione continua. Complimenti Presidente!

Riportiamo di seguito il testo che Gianluca ha letto durante la sua proclamazione:

La ventesima edizione del professionista dell'Anno Solidus ha riservato anche per me una bella e gradita sorpresa: ancora più che mai oggi emerge la consapevolezza che solo con il sacrificio si possono raggiungere dei traguardi importanti ed inaspettati. Non è un punto di arrivo, ma di partenza!

Ricorderò questo giorno per tutta la vita, con questo riconoscimento che sarà scolpito per sempre nei miei ricordi. Ma non bisogna mai dimenticare che da soli non si può far nulla!

Ed ecco che partono i ringraziamenti…

Ringrazio naturalmente Solidus, i presidenti del passato e naturalmente l'attuale presidente ed il suo staff, per aver pensato e portato avanti con lungimiranza questo riconoscimento negli anni…

Ringrazio la Federazione Italiana Cuochi, tutte le bellissime persone che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni e la Dirigenza capitanata da un Presidente unico e inimitabile.

Una dedica agli associati della Valle d'Aosta ed ai componenti del consiglio direttivo, con il grande Piero Billia con cui condivido non solo un grande rapporto di stima, ma soprattutto di fratellanza. Negli anni ho scoperto che nel mondo associativo siamo tutti una bella famiglia, con persone straordinarie e che le difficoltà si superano soltanto mettendosi in gioco.

Un grazie alla scuola, alla sua Dirigenza che mi ha dato la possibilità di essere qui oggi. In questi 22 anni mi ha accudito e fatto sentire come in una famiglia, fornendomi la possibilità di esprimere sia la mia passione che la dedizione alla figura dell'insegnante, che non rappresenta una “passeggiata” per chi veramente ci crede. Un grazie a tutti gli alunni che negli anni continuano a dimostrarmi affetto: la più grande soddisfazione è leggere nei loro occhi felicità e speranza perché credono in loro stessi e sono consapevoli che il futuro dipende dalle loro azioni.

Un pensiero alla mia terra nativa, la mia cara costa d'Amalfi, che porto sempre nel cuore con ricordi affettivi e professionali; a tal proposito un grazie al mio mentore, lo chef Domenico Cuomo, che mi ha fatto crescere come professionista e come persona durante i primi passi del mio percorso lavorativo

In ultimo, ma non mai ultimo, ringrazio la mia famiglia: mia moglie (una santa) che è sempre stata al fianco e che mi ha sempre supportato anche rinunciando a cose importanti.

I miei cari figli, ai quali prometto di esser sempre un punto di riferimento da seguire, con la speranza che un domani possano esser fieri del loro papà ❤️

L’altra dedica rivolta a mio fratello (sempre pronto a consigliarmi), a mia sorella (la mia seconda mamma) ed a due persone che, con sacrificio, mi hanno fatto diventare quello che sono: la mia cara mamma, che sicuramente sarà commossa e il mio caro papà, che da lassù continua a sorridere e ripetermi: te l'avevo detto!!! Grazie dei vostri insegnamenti!