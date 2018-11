Associazione difesa animali chiede sospensione Bataille des reines

Un esposto in procura "per verificare che siano stati mantenuti i livelli minimi di sicurezza per gli animali e anche per gli allevatori visto quanto accaduto domenica 21 ottobre all'Arena Croix Noire di Aosta".

intende presentarlo nei prossimi giorni Lorenzo Croce, presidente dell'Associazione italiana difesa animali e ambiente-Aidaa.

"Non solo palio di Siena, anche in Valle d'Aosta si svolge ogni anno una manifestazione estremamente pericolosa per uomini ed animali denominata 'Bataille des Reines' - afferma Croce in una nota anticipatrice dell'esposto - la cui ultima edizione si è svolta domenica a Saint-Christophe, alle porte di Aosta". Descrivendo sommariamente la Bataille des Reines, il presidente dell'Aidaa sostiene che "in questa manifestazione ogni anno qualche mucca rimane ferita ed in alcuni casi anche in modo grave. Ma quest'anno le cose sono andate male ad una allevatrice cinquantunenne di Doues, Ines Savoretti, che è stata travolta dalla sua bovina in gara, la vacca 'Ardita'". L'Aidaa chiederà alla magistratura anche la sospensione della manifestazione.