Aosta: Arriva il 'Natale dei bambini' pensato e promosso dal Comune

Integrato con quattro iniziative il già ricco calendario delle manifestazioni autunnali e invernali promosse dal Comune di Aosta.

In particolare, la programmazione verrà implementata con un programma di animazioni per allietare turisti e residenti nel periodo delle festività natalizie e di fine/inizio d’anno, oltre che con un cartellone di attività pensato e dedicato ai più piccoli, il “Natale dei bambini”.

Previsto anche il sostegno per il Trofeo Memorial Pietro Fosson - che tornerà con un doppio appuntamento in dicembre e nel mese di aprile 2022 – e per – l’Acva Motor Therapy Day che il 17 ottobre vedrà la possibilità per le persone con disabilità di provare l’emozione di essere condotti da piloti esperti a bordo di supercar e auto da rally.

Infine, l’Amministrazione comunale collaborerà anche con il Panathlon in occasione della tradizionale cerimonia di premiazione dei protagonisti dello sport valdostano.