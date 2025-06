Almanach de vendredi 6 juin saint Claude

Cor Iesu, in te confido!

Ricordiamoci che il Cuore di Gesù ci ha chiamati non solo per la nostra santificazione, ma anche per quella delle altre anime. Egli vuol essere aiutato nella salvezza delle anime. (san Pio da Pietrelcina)

La Chiesa celebra San Claudio di Condat Abate-vescovo

È tra i Santi più illustri di Francia nonostante di lui si sappia pochissimo. Claudio nasce a Salins, poi diventa canonico della cattedrale di Besançon, città di cui sarà arcivescovo. Qualche anno dopo si ritira nel monastero di Condat che, da abate, reggerà per 55 anni prima di morire nel 703.

Il sole sorge alle ore 5,44 e tramonta alle ore 21,13

" La politica non è solo l'arte del possibile, ma l'arte del giusto. Quando dimentica l'uomo concreto, smette di essere servizio e diventa potere." (Papa Leone XIV)

Questa affermazione di Papa Leone XIV sottolinea che la politica dovrebbe essere un servizio orientato al bene comune, non un mezzo per esercitare potere. Quando la politica si allontana dai bisogni reali delle persone, perde la sua essenza e rischia di diventare un fine in sé. Il Papa ci invita a ricordare che ogni decisione politica dovrebbe mettere al centro l'uomo e la sua dignità.