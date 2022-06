Al via il corso di formazione "Il ruolo della forza nella prestazione sportiva"

Allenare la forza, con i pesi, per migliorare la prestazione sportiva in discipline apparentemente lontane.

La Scuola dello sport del Coni della Valle d'Aosta, in collaborazione con il comitato regionale della Fipe, la Federazione italiana della pesistica, organizza sabato il corso di formazione "Il ruolo della forza nella prestazione sportiva". Il seminario si prefigge di mettere in luce le moderne tecniche di allenamento della forza attraverso l'uso dei carichi liberi. I sistemi di allenamento saranno valutati sia dalla parte teorica, sia da quella pratica. Sono anche inclusi elementi di coaching su come ottimizzare la relazione tecnico atleta nell'allenamento con i sovraccarichi.

L'evento, patrocinato dell'assessorato ai Beni culturali, al Turismo, allo Sport e al Commercio della Regione Valle d'Aosta, si svilupperà con il seguente programma: dalle 9 alle 13 è prevista la parte teorica nella sala delle conferenze della biblioteca regionale Bruno Salvadori, in via Torre del lebbroso 2, ad Aosta; dalle 15 alle 17.30 è in programma la parte pratica nella sala comunale di pesistica Pierino Creux, in via Volontari del sangue 8, sempre nel capoluogo.



I relatori saranno Antonio Urso, presidente nazionale della Fipe e della Ewf, la Federazione europea di pesistica, e coordinatore delle attività tra la Scuola dello sport e l'Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni, e Francesco Riccardo, docente di Psicologia e psicologo delle squadre Nazionali di pesistica olimpica e paralimpica. Il corso, gratuito, è rivolto a tecnici, atleti, preparatori e fisioterapisti di qualunque disciplina sportiva.

È richiesta la preiscrizione obbligatoria, entro le 12 di venerdì 1 luglio, tramite il link https://forms.office.com/r/prJfbFkhct .