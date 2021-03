Consiglio Valle: Schiaffo dell’opposizione alla maggioranza

Dopo aver dimostrato concretamente disponibilità a collaborare con la maggioranza, l’opposizione ha detto basta all’arroganza soprattutto se dimostra, per giunta, di non conoscere il regolamento.

Da quanto è trapelato in mattina Lega e Pour l’Autonomie da daranno alla maggioranza i voti necessari per l’iscrizione in via d’urgenza della legge omnibus. Infatti per l’iscrizione in via d’urgenza servono almeno 24 voti che chi governa no dispone.

L’opposizione ha così alzato il tiro su un provvedimento che non pregiudica il futuro della Valle né per affrontare la pandemia. Insomma uno schiaffo per dimostrare che la maggioranza non può fare il bello e il brutto tempo a suo piacimento. Più volte, in passato, l’opposizione è stata collaborativa e disponibile al confronto su questioni di attualità ed importanza come su provvedimenti per i ristori ed il contrasto alla pandemia.