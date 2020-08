Una Cittadina Libera di Jovençan ringrazia pubblicamente la sua Sindaca

Voglio rivolgere pubblicamente il ringraziamento alla sindaca del Comune di Jovençan, Vally Lucianaz, perché ha amministrato bene, libera da bavagli e da clientelismo. Nessuno ha potuto manovrarla e allora, i nostri politichini e paperoni del territorio cercano di farla fuori.

Comunque io da cittadina libera mi sento di dire grazie.

Cara Cittadina Libera grazie per la sensibilità ed il senso di responsabilità che la contraddistinguono. Non è da tutti ringraziare il proprio sindaco. Non pubblico il suo nome per evitarle problemi con i paperoni del territorio.

Non conosco personalmente la signora Vally Luciana, ma ho avuto modo di parlarle telefonicamente per alcune questioni amministrative. Ho capito che è una donna di grande umiltà e schiva. Una persona che alle parole preferisce i fatti. Certo, in consiglio comunale siedono soloni che per ogni problema presumono di possedere il metodo infallibile per risolverli. Campioni di parole ma falliti nella concretezza.

Sant’Agostino diceva: “Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle parole” ma sono convinto che i suoi concittadini, così come tutti i valdostani, sono stufi di parole; quello che voglio sono i fatti! Se avessero voluto solo parole si sarebbero comprati un dizionario; come ha detto qualcuno.

E agli elettori mi permetto di far mio un consiglio di Robert Anson Heinlein (1907 – 1988), scrittore di fantascienza statunitense: “Quali sono i fatti? Ripetiamolo ancora una volta: quali sono i fatti? Escludiamo i pii desideri, ignoriamo le rivelazioni divine, dimentichiamo ciò che «predicono le stelle», evitiamo le opinioni, infischiamocene di quel che pensa il prossimo, non preoccupiamoci dell’imprevedibile «verdetto della storia»… quali sono i fatti, e fino a che decimale? Tu piloti sempre nel futuro sconosciuto: i fatti sono la tua sola guida. Cerca i fatti”. pi.mi.