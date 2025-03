“Run for a Cooler Planet” cresce: più di 6.500 studenti coinvolti in Piemonte e Valle d’Aosta

Una nuova generazione consapevole può cambiare il futuro del pianeta. È questa la visione alla base di “Run for a Cooler Planet”, il progetto educativo promosso dalla Comunità Energetica Rinnovabile Nuove Energie Alpine (CER NEA) che, nella sua seconda edizione, ha raggiunto numeri importanti: oltre 6.500 studenti, più di 300 insegnanti e 337 classi coinvolte, con una presenza capillare su tutto il territorio piemontese e valdostano, fino ad arrivare anche a Roma.

Un percorso didattico che unisce sostenibilità e partecipazione attiva Il format di “Run for a Cooler Planet” si articola in tre fasi principali: una lezione interattiva da 90 minuti nelle scuole, una visita guidata a impianti di depurazione per scoprire il ciclo dell’acqua e l’economia circolare, e un evento finale collettivo ricco di laboratori, attività motorie e momenti esperienziali incentrati sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Il progetto, che si svolge da novembre a maggio, utilizza un approccio game-based learning per veicolare concetti scientifici complessi in modo semplice, coinvolgente e accessibile a bambini e ragazzi. Il tutto in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con un focus su quattro obiettivi in particolare:

GOAL 4 – Istruzione di qualità

GOAL 6 – Acqua pulita e igiene

GOAL 7 – Energia pulita e accessibile

GOAL 13 – Lotta al cambiamento climatico

La mappa dell’impatto: dove sono gli studenti coinvolti Ecco dove si è svolto concretamente il progetto in questa seconda edizione:

• Torino e provincia: 2.648 studenti

• Cuneo e provincia: 1.639 studenti

• Alessandria: 564 studenti

• Vercelli: 467 studenti

• Novara: 365 studenti

• Asti: 306 studenti

• Biella: 214 studenti

• Verbano-Cusio-Ossola: 87 studenti

• Valle d’Aosta: 164 studenti

• Roma: 100 studenti

Insieme agli insegnanti, gli studenti hanno avuto modo di osservare da vicino pratiche di sostenibilità ambientale applicate, come la produzione di energia green dai fanghi di depurazione, un esempio concreto di economia circolare. Fondazioni, istituzioni e partner scientifici: una rete per l’ambiente Il progetto è sostenuto da Fondazione CRT, attraverso il Progetto Diderot, e da Fondazione CRC, Città di Cuneo, Provincia di Cuneo, Acda Spa e Cogesi scrl, queste ultime due anche sotto l’aspetto scientifico-formativo.

Importanti anche i patrocini istituzionali, concessi da:

• Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

• Regione Piemonte

• Consiglio Regionale del Piemonte

• Unione Province d’Italia – UPI Piemonte

• Città di Cuneo

• Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta

L’importanza della comunicazione: Silvia Moroni in prima linea

A raccontare l’impegno del progetto sui social è Silvia Moroni, in arte @ParlaSostenibile, divulgatrice ambientale e brand ambassador dell’iniziativa. Con incontri nelle scuole e post mirati, ha contribuito ad amplificare la portata educativa dell’iniziativa, portando i temi della sostenibilità a un pubblico ancora più vasto. Oggetti che educano: i gadget sostenibili Per rendere tangibili i messaggi del progetto, agli studenti sono stati distribuiti alcuni materiali simbolici ed ecologici:

• Matita Infinita, in cartone riciclato e scarti vegetali

• Bee Bomb, una pallina con semi di fiori per attirare gli insetti impollinatori

• Albero delle Promesse, per stimolare un impegno personale verso l’ambiente

Una sfida per il presente e per il domani

“L’ingresso nel Progetto Diderot ha dato una spinta decisiva alla crescita del nostro programma. Abbiamo decuplicato i numeri rispetto alla prima edizione e, soprattutto, portato messaggi concreti a migliaia di giovani. La nostra ambizione è continuare a sviluppare coscienze sostenibili, perché solo educando possiamo davvero cambiare il modo in cui consumiamo le risorse e proteggiamo il nostro ambiente” – Giuseppe Delfino, Presidente CER NEA.

Chi promuove il progetto

CER NEA – Comunità Energetica Rinnovabile Nuove Energie Alpine è un’associazione composta da: Acda Spa, Comune di Busca, Comune di Macra, Comune di Pradleves, Comune di Villar San Costanzo, ATS Comunità energetica Valli Grana e Maira.

La missione è promuovere la cultura dell’autoconsumo da fonti rinnovabili e la formazione scolastica sui temi dello sviluppo sostenibile. Co.Ge.S.I. scrl – Consorzio Gestione Servizi Idrici Soci: Acda Spa, Alac Spa, Calso Spa, Infernotto Acqua Srl, Mondo Acqua Spa, SISI Srl Consiglio di Amministrazione: Emanuele di Caro (Presidente), Sarah Aragno, Marco Botto, Giuseppe Delfino, Sabrina Sacconiro

Per saperne di più e seguire il progetto

Sito ufficiale: www.cer-nea.it

Social media: Facebook – @runforacoolerplanet Instagram – @runforacoolerplanet TikTok – @runforacoolerplanet