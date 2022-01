Aosta: Appalto delle mense scolastiche in scadenza a giugno. Nuti pensa a gestione , Aosta pensa a alla gestione diretta comunale

Le mense scolastiche del Comune di Aosta sono in coda alla classifica di Foodinsider: il capoluogo valdostano copre la 48^ posizione su 52 città. A giugno scadrà l'appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Aosta per le scuole materne, elementari e medie. La scorsa settimana s'è riunito il tavolo di lavoro sulle mense scolastiche istituito a ottobre per volontà dell'assessore all'Istruzione e alle Politiche giovanili Samuele Tedesco.



Il tavolo "ha presentato al Comune le nuove linee guida per inquadrare il capitolato che regola il bando di gara, nell'ottica di migliorare il servizio" si legge in una nota dell'associazione ConviviAosta. Tavolo composto da esperti ed associazioni locali, ne fanno parte Teresa Grange, professoressa di Pedagogia all'Università della Valle d'Aosta, Anna Maria Covarino, nutrizionista dell'Usl, i rappresentanti delle associazioni ConviviAosta Pierre Vietti, dell'Associazione italiana celiachia Rosanna Panetta, di Slow food Valle d'Aosta Frédéric Dalle.



Tra i suggerimenti e le proposte del documento discussi durante l'incontro ci sono l'adozione dei Criteri ambientali minimi "come quadro di riferimento per una ristorazione scolastica più sana e sostenibile"; la richiesta di avvicinare il centro cottura, oggi ad Arnad, per "ridurre l'impatto ambientale e assicurare una maggior qualità nutrizionale e organolettica dei pasti"; la "creazione di un nuovo organo consultivo composto da esperti, rappresentanti dei genitori e associazioni del territorio con l'obiettivo di permettere una maggior supervisione del servizio di ristorazione scolastica e assicurare la partecipazione della popolazione al suo miglioramento". Ed ancora: "Internalizzare il servizio delle mense e sottrarre così la ristorazione scolastica alle logiche di mercato assicurando agli alunni e alunne un cibo più locale, sano e nutriente riducendo l'impatto ambientale e stimolando l'economia locale".



"L'internalizzazione del servizio di mensa - dice Tedesco - presenta importanti sfide sul piano economico ed organizzativo. Benché presenti però, le sfide non sono insormontabili e secondo il tavolo un'opzione valida sarebbe predisporre un 'capitolato di transizione' in grado di migliorare l'attuale servizio di ristorazione e al tempo stesso permettere al Comune di Aosta e alle associazioni del territorio di progettare insieme la mensa di domani".