Alpinista muore per caduta in crepaccio crepaccio Monte Bianco

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla via normale delle Grandes Jorasses (Monte Bianco) per un alpinista caduto in crepaccio. L’incidente è accaduto a quota 3900 mt. L’alpinista, di cui non si conoscono ancora le generalità, stava compiendo l’ascensione con un compagno che è stato recuperato illeso. In prossimità della vetta, pare sia scivolato per un centinaio di metri cadendo, poi, nel crepaccio.

Le operazioni di soccorso, condotte dal Soccorso Alpino Valdostano con la collaborazionedel Sagf che si sono concluse con il recupero del corpo senza vita dell'alpinista. Sono in corso le operazioni di identificazione da parte del Sagf.