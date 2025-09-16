Assegnazione della carta solidale acquisti 2025 ai beneficiari del Comune di Aosta

Il Comune di Aosta ha reso noto che, conclusa la fase di controlli anagrafici incrociati con i dati trasmessi dall’Inps l’11 settembre scorso, i beneficiari della “Carta solidale acquisti 2025” saranno informati tramite una lettera spedita alle famiglie. La comunicazione conterrà le istruzioni per il ritiro presso gli uffici postali abilitati e l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata.

Si tratta di una carta di pagamento elettronica nominativa e prepagata, del valore di 500 euro, destinata a coprire spese per beni alimentari di prima necessità. Lo strumento è finanziato con la Legge di Bilancio 2025 e disciplinato dal decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 12 agosto 2025.

Per il Comune di Aosta, l’Inps ha comunicato l’erogazione di 325 carte solidali a nuclei familiari residenti con almeno tre componenti e in possesso di un ISEE non superiore a 15 mila euro annui. Non possono beneficiare della misura le famiglie che già percepiscono altre forme di sostegno al reddito, come l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti, la NASpI, la DIS-COLL, la mobilità o ammortizzatori sociali equivalenti.

La carta, distribuita da Poste Italiane, sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2026 esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari in supermercati e negozi convenzionati. L’elenco dei beni acquistabili include carni, pesce fresco, latte e derivati, uova, oli, cereali, legumi, frutta, ortaggi, miele, caffè, prodotti Dop e Igp, alimenti per bambini, e altri generi di prima necessità. Restano escluse le bevande alcoliche.

I cittadini che hanno già usufruito del beneficio nel 2023 o nel 2024 potranno continuare a usare la stessa carta, sulla quale verrà accreditato il nuovo importo. È però obbligatorio effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2025, pena il blocco automatico della carta.