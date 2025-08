Une Union qui trace sa route à Saint-Christophe

À Saint-Christophe, pendant que certains partis tergiversent ou cherchent des alliances de circonstance, l’Union Valdôtaine avance avec méthode. Le Comité de Direction de la section locale, réuni le 4 août 2025, a validé sans ambiguïté ses orientations pour les prochaines élections municipales, démontrant une fois de plus sa volonté de jouer un rôle actif et structurant dans la vie communale.

« Le Comité de Direction de la Section de l’Union Valdôtaine de Saint-Christophe a approuvé, lors de sa séance du 4 août 2025, le procès-verbal relatif à la réunion tenue le 30 juillet dernier, consacrée à la stratégie électorale en vue des élections municipales de 2025 », peut-on lire en préambule de la note diffusée par le mouvement.

Le cœur de la stratégie ? Miser sur la continuité et la reconnaissance du travail accompli, avec deux figures bien connues de la scène locale : Paolo Cheney, candidat au poste de maire, et Corrado Giachino, proposé comme adjoint. Tous deux ont accepté leur mandat « dans la continuité du travail accompli au service de la communauté ».

Dans un contexte où l’instabilité institutionnelle guette souvent les petites communes, le message est clair : l’Union veut rassurer, solidifier, fédérer. Et surtout, elle revendique un ancrage fort dans le territoire : « La volonté de garantir une gestion stable, efficace et équilibrée, fondée sur les valeurs de l’Union Valdôtaine et sur l’écoute du territoire ».

Ce retour aux fondamentaux — proximité, écoute, équilibre — résonne presque comme une réponse aux critiques parfois adressées à un certain éloignement des élus vis-à-vis des citoyens. L’Union, ici, cherche visiblement à renouer avec une gouvernance à hauteur d’homme.

Plus intéressant encore, l'engagement à maintenir un lien direct et constant entre les élus et le Comité de Direction, via des réunions bimensuelles, marque une volonté de ne pas se replier dans les tours de la mairie une fois élus :

« L’engagement à maintenir une concertation politique régulière entre les élus et le Comité de Direction, par des réunions bimensuelles ».

Ce souci de transparence et de coordination permanente est loin d’être anodin. À l’heure où la défiance envers la politique locale s’accroît, ce type de dispositif peut contribuer à restaurer la confiance — à condition, évidemment, qu’il ne reste pas lettre morte.

En somme, comme le conclut le texte :

« Ces décisions reflètent la volonté de l’Union Valdôtaine de Saint-Christophe de proposer un projet clair, cohérent et enraciné dans les besoins réels de la population, dans un esprit de responsabilité, de dialogue et de continuité ».

Un projet, donc, qui se veut à la fois fidèle à ses racines et ouvert aux défis à venir. Reste à voir si cette ligne saura convaincre au-delà du cercle des militants — dans les urnes.