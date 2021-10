Tre positivi, quattro guariti e un nuovo ricovero Covid da ieri

Sono tre i casi di positività al Covid-19 rilevati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 196 casi testati. Si registrano anche quattro guariti e un nuovo ricovero all'ospedale Parini di Aosta, che porta a tre i pazienti ospedalizzati ma non in terapia intensiva.

I positivi attuali scendono dunque da 108 a 107, di cui 104 in isolamento domiciliare. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 474. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dall'ufficio stampa della Regione sulla base dei numeri Usl.