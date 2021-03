Cittadinanzattiva, 'superare le divisioni regionali in materia di sanità'

"Occorre superare quanto prima le divisioni regionali nella Sanità, alla luce di quanto sta avvenendo sulle campagne vaccinali". Ne è convinto Antonio Gaudioso, segretario generale uscente di Cittadinanzattiva, nel corso del Congresso nazionale della stessa organizzazione. "La situazione è veramente insostenibile. Non è accettabile, neanche dal punto di vista organizzativo, che ogni Regione si comporti in modo diverso", spiega.



"È evidente che il tema della corretta applicazione dell'art. 117 della Costituzione sia non più rinviabile, per far sì che nei casi di emergenza pandemica ci sia una unica voce nel Paese, in cui i cittadini si possano riconoscere", ha aggiunto Gaudioso, che precisa come "la sentenza di qualche settimana fa della Corte Costituzionale, relativa al conflitto tra Governo e Regione Valle d'Aosta", abbia "cambiato sostanzialmente le regole del gioco" con la Corte che ha scritto "che in casi come quello attuale" si applica la "potestà esclusiva dello Stato in caso di 'profilassi internazionale'. Per questo chiediamo che sia applicato immediatamente e correttamente, nel più breve tempo possibile il 'nuovo' art. 117 che, grazie all'intervento della Corte, deve essere il punto di riferimento dell'intervento del Governo, senza strumentalizzazioni di parte".