A Pontey l'inaugurazione dell'anno scolastico all'insegna di mascherine e distanze

La scuola primaria di Pontey, ospiterà , lunedì 14 settembre alle ore 10, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2020/2021. Interverranno l'asessora regionale all’Istruzione, Chantal Certan; il sindaco, Rudy Tillier e la Sovraintendente agli Studi, Marina Fey.

Gli alunni iscritti in Valle all’anno scolastico 2020/2021, compresi quelli delle scuole paritarie, sono in totale 17.219, dei quali 2.541 iscritti alla scuola dell’Infanzia, 5.432 alla scuola Primaria, 3.645 alla scuola Secondaria di primo grado, 5.601 alla scuola Secondaria di secondo grado. I docenti delle scuole dipendenti dalla Regione impegnati saranno invece 2.445, dei quali 339 nella scuola dell’Infanzia, 741 nella scuola Primaria, 643 nella scuola Secondaria di primo grado e 722 nella scuola Secondaria di secondo grado.

"In considerazione del periodo che la scuola valdostana ha attraversato per superare l’emergenza Covid - si legge in una nota dell'Amministrazione regionale - è stato organizzato un rientro in classe modulato da nuove regole. Un rientro che si è reso possibile grazie al grande impegno di insegnanti e dirigenti, al fine di salvaguardare la qualità della didattica e del rapporto fondamentale tra insegnante e alunni, proprio dell’insegnamento in presenza".

Per quanto riguarda l’effettuazione, su base volontaria, del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del Covid-19 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private, organizzato dalla Protezione civile in collaborazione con l’Azienda Usl, fino a mercoledì 9 settembre sono stati effettuati 2.213 test sierologici (pari al 69 per cento del personale scolastico, dato superiore all’adesione nazionale che si aggira attorno al 50 per cento), il 3,75 per cento dei quali sono risultati positivi: dai seguenti tamponi nessuno è però risultato positivo.

Le Linee guida per la riapertura delle scuole e il protocollo, approvati dalla Giunta regionale il 31 agosto e trasmessi alle Istituzioni scolastiche e agli Enti locali, possono essere consultati sul portale di Webécole (www.scuole.vda.it), nello spazio de l’École valdôtaine re-part. E’ possibile, inoltre, visionare alcuni video tutorial realizzati per rappresentare i comportamenti da adottare all’interno degli istituti scolastici.

Lunedì aprirà anche la sede temporanea da destinare a sede provvisoria del Liceo Bérard. I lavori in vial Chabod ad Aosta, iniziati mercoledì 12 agosto, hanno permesso di posizionare le prime 15 aule delle 35 previste, mentre le altre 20, gli spazi dedicati alla segreteria e i laboratori saranno pronti per la fine del mese di ottobre, a seguire nel mese di novembre ci sarà la consegna della palestra.

La consegna dei lavori è in programma per le ore 18 di domenica 13 settembre.