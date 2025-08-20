Tra memoria e storie locali: la presentazione del libro della professoressa Maria della Volpe a Rhêmes-Saint-Georges

Da sinistra verso destra l’autrice Maria della Volpe, la sindaca di Rhêmes Saint Georges Nella Therisod, il presidente della Giunta della regione Valle D’Aosta Renzo Testolin, il moderatore della serata e Cerimoniere del Leo Club Valle D’Aosta Laurent Mattia Braga, il Professore Alessandro Désandré e il Professore Robert Louvin

Un pomeriggio dedicato alla cultura e alla storia locale alla Maison Pellissier di Rhêmes-Saint-Georges, con la partecipazione di autorità regionali, docenti e un pubblico attento. L’autrice ha raccontato il percorso del suo libro, tra riflessioni storiche e coinvolgimento dei cittadini.

La suggestiva cornice della Maison Pellissier ha ospitato la presentazione del libro della professoressa Maria della Volpe, un evento che ha saputo coniugare cultura, storia e partecipazione civile. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Giunta Regionale Renzo Testolin e la sindaca di Rhêmes-Saint-Georges Nella Therisod, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni locali per iniziative culturali di rilievo.

Oltre all’autrice, hanno portato il loro contributo il professore Alessandro Désandré dell’Istituto Storico della Resistenza della Valle d’Aosta e il professore Robert Louvin dell’Università di Trieste. I relatori hanno offerto approfondimenti storici e contestuali, arricchendo la comprensione del libro e stimolando il dibattito con il pubblico.

L’evento ha registrato una notevole partecipazione, con turisti e residenti che hanno accolto con interesse le riflessioni della professoressa della Volpe. L’autrice ha espresso il suo ringraziamento a tutti i presenti, sottolineando quanto sia importante il dialogo tra scrittori e comunità.

L’amministrazione comunale, nella persona della sindaca, ha ringraziato gli organizzatori, tra cui il Leo Club Valle d’Aosta, con il cerimoniere Laurent Mattia Braga a moderare l’incontro. Il pubblico numeroso e partecipe ha reso l’evento un successo, dimostrando come la cultura possa essere un ponte tra passato e presente, tra storia e comunità.

Entre mémoire et histoires locales : présentation du livre de la professeure Maria della Volpe à Rhêmes-Saint-Georges

Un après-midi dédié à la culture et à l’histoire locale à la Maison Pellissier de Rhêmes-Saint-Georges, en présence d’autorités régionales, de professeurs et d’un public attentif. L’auteure a partagé le parcours de son livre, entre réflexions historiques et implication des citoyens.

Le cadre suggestif de la Maison Pellissier a accueilli la présentation du livre de la professeure Maria della Volpe, un événement mêlant culture, histoire et participation civique. La cérémonie a vu la présence du Président du Conseil régional Renzo Testolin et de la maire de Rhêmes-Saint-Georges Nella Therisod, témoignant de l’attention des institutions locales pour les initiatives culturelles importantes.

Outre l’auteure, ont pris la parole le professeur Alessandro Désandré de l’Institut Historique de la Résistance de la Vallée d’Aoste et le professeur Robert Louvin de l’Université de Trieste. Les intervenants ont apporté des éclairages historiques et contextuels, enrichissant la compréhension du livre et stimulant le débat avec le public.

L’événement a connu une forte participation, avec des touristes et des résidents manifestant un vif intérêt pour les réflexions de la professeure della Volpe. L’auteure a exprimé sa reconnaissance envers tous les participants, soulignant l’importance du dialogue entre écrivains et communauté.

La municipalité, représentée par la maire, a remercié les organisateurs, notamment le Leo Club Vallée d’Aoste, avec le cérémoniaire Laurent Mattia Braga comme modérateur de la rencontre. Le public nombreux et impliqué a contribué au succès de l’événement, démontrant que la culture peut être un pont entre passé et présent, entre histoire et communauté.