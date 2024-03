Ripresa passa anche dal nuovo Fondo di garanzia Pmi Posta in arrivo

“Il Fondo Pmi rappresenta uno strumento fondamentale di politica economica che, in questi anni, ha dimostrato di favorire con efficienza ed efficacia l’accesso al credito delle imprese, in particolare nel corso della pandemia da Covid-19 ed a fronte degli effetti del conflitto russo-ucraino sul ‘caro energia’. Occorre quindi puntare su di esso anche in futuro per sostenere la crescita del Paese, gestendo con attenzione e lungimiranza il ritorno all’applicazione delle regole europee sugli aiuti di Stato, dopo le fasi emergenziali”.

Sulla base dei dati più recenti, relativi a fine 2023, il Fondo di garanzia Pmi ha registrato in Valle D’Aosta 626 operazioni, attivando oltre 88,3 milioni di euro di nuovi finanziamenti con particolare riferimento al comparto alimentare, fabbricazione di prodotti in metallo, costruzione di edifici, industria del legno, lavori di costruzione specializzati, commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività di noleggio e leasing operativo, attività dei servizi di ristorazione e alloggio, ingegneria civile.

È quanto evidenziato da Fabio Bolzoni, Vice Presidente della Commissione Abi Valle D’Aosta, nel corso del seminario “Fare investimenti in Valle D’Aosta” oggi alla Camera Valdostana, soffermandosi nello specifico sui temi dell’accesso al credito e sostenibilità del debito.

Bolzoni ha definito “estremamente necessario cogliere l’opportunità del rafforzamento dei sistemi di garanzia che durante la crisi pandemica sono state una chiave di volta per ridurne gli impatti. In uno scenario che vede le banche con minore discrezionalità nella concessione del credito, alla luce di tutte le normative europee in materia, le garanzie permettono una maggiore flessibilità e permettono di far credito. A tal proposito, la recente riforma del Fondo Pmi è vista come un contributo ad una nuova fase di ripresa determinando una semplificazione nel processo di domanda, concessione e gestione della garanzia per i soggetti richiedenti”.

Per ultimo, quanto alla necessità di razionalizzazione del quadro degli incentivi per le imprese a livello nazionale e locale, secondo un obiettivo del Pnrr, si è evidenziata proprio la rilevanza della riforma degli incentivi alle imprese in ottica di maggior coordinamento delle risorse disponibili al fine di favorirne un complessivo utilizzo sinergico, comprese quelle assegnate nell’ambito della politica di coesione europea.