A La Thuile prende fuoco in gatto delle nevi

Intervento dei vigili del fuoco professionisti del distaccamento di Cournayeur, questa mattina a la Thuile, sulla pista di rientro del Piccolo San Bernardo, alcuni tornanti sotto l'Hotel delle Alpi, per un incendio gatto delle nevi tipo bruco, con rimorchio, adibito al traposto di persone.

L'intervento è stato svolto con la collaborazione del personale funivie PS Bernardo, che hanno portato con due mezzi da neve i vigili del fuoco di Courmayeur e di La Thuile.

Per lo spegnimento sono stati utilizzati estintori e neve. E' intervenuto anche il Corpo Forestale per rimediare allo sversamento di carburante. Nessun ferito in quanto il mezzo era occupato solo dal conduttore, che ha allertato i soccorsi.