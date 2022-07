Gaia TORMENA ed Elwis CHENTRE incontrano il pubblico a Valpelline

Due giovani, due sportivi del territorio. Per questo gli Amici dell’Abbé Henry hanno scelto di dedicare una delle loro serate a questi ragazzi. Sono degli esempi. Nello sport e nellavita di tutti i giorni.

Gaia Tormena pluricampionessa di XC Eliminator (una disciplina dellaMountain-Bike) ed Elwis Chentre (uno dei migliori piloti italiani di Rally nella foto) hanno risposto“SI” all’invito e giovedì 14 luglio, alle ore 21, saranno pronti ad animare la serata nellastruttura polivalente Ex-Centralina.

In questo caso La Valigia dei Ricordi non tirerà fuori antiche memorie per raccontarle al pubblico presente, ma saranno questi due ragazzi a diventare testimoni del presente edesempi positivi per chi, in futuro, vorrà conoscerli meglio riavvolgendo il nastro del tempo.