In Valle d’Aosta lezioni sospese il 2 aprile per la Fiera di Sant'Orso

In occasione dell'edizione di quest'anno della Fiera di Sant'Orso che avrà luogo il 2 e 3 aprile ad Aosta saranno sospese in tutta la Valle le attività didattiche ed educative nella giornata del 2 aprile.



Da oltre una decina d'anni le scuole in Valle d'Aosta sono chiuse in occasione della Millenaria che si tiene di norma il 30 e 31 gennaio di ogni anno; quest'anno la Fiera è stata rinviata alla primavera a causa della pandemia. Il 31 gennaio, inserito tra i giorni di vacanza, è diventato così un regolare giorno di scuola: ogni istituzione scolastica ha deciso in autonomia se tenere lezione.