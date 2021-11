Prossimi giorni nuvolosità diffusa

Solo in parte soleggiato con nubi in aumento e qualche fiocco sul settore nord-occidentale che tenderà a confinarsi sui rilievi di confine nel pomeriggio, quando le temperature caleranno e sarà possibile qualche schiarita altrove.

Temperature: in calo, specie dalla seconda parte della giornata.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m moderati dai quadranti occidentali in locale rinforzo e rotazione da NW in serata; foehn dal pomeriggio in estensione nelle valli.