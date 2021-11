'L'Albero di Falcone' per non dimenticare

Sabato 20 novembre, alle ore 10 presso la sede del Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta si terrà la cerimonia “L’Albero di Falcone”, organizzata in collaborazione con gli assessorati dell’Agricoltura e Risorse naturali e dell'Istruzione, con il Comando del Gruppo Carabinieri di Aosta e con il Comando del Corpo forestale valdostano. Sarà messa a dimora una pianta simbolo della lotta alle mafie.

L’evento rientra nel progetto “Un albero per il futuro”, promosso dal Comando dei Carabinieri forestali di Roma in collaborazione con il Ministero della Transizione ecologica, che prevede, nel triennio 2020-2022, la donazione e la messa in dimora nelle scuole delle piantine ricavate mediante clonazione dalla pianta madre di Ficus macrophylla columnaris, situata all'ingresso dell'abitazione palermitana di Giovanni Falcone, il giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, e divenuta simbolo della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata.

Nel corso dell’iniziativa, oltre alla messa a dimora della pianta, che sarà georeferenziata e inserita sul portale istituzionale www.<wbr></wbr>unalberoperilfuturo.it , verrà scoperta una targa commemorativa alla presenza delle autorità e degli alunni di alcune classi della scuola.

Partecipa al Progetto “Un albero per il futuro”, metti a dimora il tuo albero con i Carabinieri della biodiversità e aiuterai a formare un grande bosco diffuso della legalità.

Il tuo impegno contribuirà a trattenere una grande quantità di CO2.

Un gesto concreto per contrastare i cambiamenti climatici

Albero di Falcone

