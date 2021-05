Rinvio rate dei mutui, si allarga la platea delle aziende

Come Area Democratica Gauche Autonomiste, avendo con altre associazioni contribuito ad evidenziare il problema legato all’impossibilità di alcune imprese di accedere alla misura di rinvio delle rate dei mutui, nel ringraziare anche gli organi di stampa che hanno dato voce a famiglie e imprese attraverso i nostri rilievi, esprimiamo soddisfazione nel vedere parzialmente risolta la questione attraverso un intervento legislativo promosso dalla Giunta regionale, seppur tardivo e ricorrendo ad un’ennesima modifica di una legge appena approvata.

Nondimeno riteniamo, che i rilievi “parzialmente accolti” nel nuovo disegno di legge, possano esserlo “pienamente” in sededi discussione in Commissione consiliare e di approvazione definitiva in aula.

È fondamentale che si affermi concretamente uno spirito solidale nella nostra comunità regionale, affinché nessuno sia lasciato indietro e solo in questa terribile pandemia, che oltre a minare gravemente la salute collettiva colpisce duramente l’economia, le relazioni sociali, e la condizione psichica individuale e dell’intera comunità.