parc lecture à Morgex prêt à l'ouverture

Le Parc de la lecture à Morgex est prêt à l'ouverture le samedi 12 septembre. La plantation des arbres est terminée, les jeux sont placés et l'herbe pousse. La cérémonie d'ouverture débutera à 10h. Le programme comprendra des discours officiels, au cours desquels seront illustrés les résultats du projet Famille à la Montagne entre nature et culture et les objectifs du Parc. L'ouverture sera également suivie par un représentant du Centre du livre et de la lecture (institut indépendant du ministère du Patrimoine et des Activités culturelles et du Tourisme), qui a récemment inclus Morgex dans la liste des villes qui lisent 2020-2021. L'hymne à la joie sera ensuite interprété (voix Luca Casella et guitare Riccardo Sabbatini).

Puis, accompagnés par l'Orchestre de Taxi de l'Ecole de Formation Musicale d'Aoste, les enfants de Morgex qui ont participé à la phase de conception du projet planteront symboliquement un arbre. L'événement sera diffusé en direct sur la page Facebook @morgexfam. Le parc a été conçu pour les familles et les écoliers, qui pourront tous les six mois aborder un chef-d'œuvre différent de la littérature jeunesse à travers un "labyrinthe", un grand jeu d'oie et cinq "roues de mots".

Il a été construit dans le cadre du projet Famille à la montagne entre nature et culture, cofinancé par le projet Interreg V-A Italie-France 2014/2020. La Commune de Morgex est le partenaire principal, soutenu par la Fondation Natalino Sapegno Onlus en tant qu'organisme de mise en œuvre, avec la participation de la Structure de la Biodiversité et des espaces naturels protégés de la Région Autonome Vallée d'Aoste et de la commune française du Grand-Bornand. (ANSA)