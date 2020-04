Aosta: Il coronavirus mette in allarme il Comando della Polizia Urbana

Tanti della quarantina di vigili urbani di Aosta hnno passato una Pasqua di vera angoscia per il timore di essere aggrediti dal coronavirus che si è infiltrato nei locali del Comando di via Monte Emilius.

A favorire la presenza del virus nei locali della palazzina di via Monte Emilius è stata l’infelice idea di collocare nella sede della Polizia locale il Centro Operativo Comunale della protezione civile invece che distaccarlo in una sede isolata; magari all’interno del municipio dove ci sono tanti spazi vuoti.

Alle riunioni del Coc partecipava il Sindaco che più volte al giorno dal municipio raggiungeva il comando. E così tanto hanno avuto contatti con il Sindaco che si è sentito male. Lo stesso sindaco ha dato notizia di essere positivo al coronavirus. Per questo il 3 aprile, dopo l’ultima presenza del Sindaco, il comando è stato sanificato, ma da allora i personale attivo nel Comando vive nell’angoscia anche perché il Comandante ha invitato tutti a chiedere l’effettuazione del tampone a titolo personale invece che renderlo obbligatorio chiedendolo lui stesso alle autorità sanitarie.

Per giunta il comandante non ha ritenuto di informare ufficialmente l’autorità sanitaria, ma ha invitato i singoli a contattare il 112 per raccontare la storia dei contatti avuti soprattutto se rilevanti. Un comportamento che fa saltare alla mente un altro comandante.

C’è grande angoscia, allarme e preoccupazione, tra il personale che oltre a temere di essere contagiato non si sente tutelato.