Licia Colò a Verissimo, insultata per l'età: "Mi dicono di andare in pensione. Ho 64 anni e sono felice"

(Adnkronos) -

Licia Colò sarà ospite oggi, domenica 4 ottobre, a Verissimo. La conduttrice televisiva, in un’intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin, tornerà a parlare dell’ondata di critiche ricevuta sui social questa estate dopo la promozione di un evento in Sardegna.

"Vergognati, sei vecchia. Ti fai dare i soldi dallo Stato, guardati, sei messa malissimo. Vai in pensione, ritirati": sono solo alcune delle cattiverie che la conduttrice ha ricevuto sui social. Colò ha scelto di non restare in silenzio e ha denunciato sui social le offese ricevute.

"Com'è possibile che le persone si sentano autorizzate a dare dei giudizi sul lavoro di chiunque? E poi in quale società viviamo se viene utilizzata l'età anagrafica come un'offesa? Io sono felice, ho 64 anni, sono felice di apparire acqua e sapone anche sui social, perché non me ne frega niente. Ho fatto questo video perché ho deciso di rispondere", ha spiegato Colò, aggiungendo poi una battuta finale: Da una parte me ne frega, dall'altra però comunque ferisce. Ma queste parole così gratuite non meritano l'attenzione di nessuno”, queste le parole.