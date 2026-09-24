Slitta blocco diesel Euro 5, salvi per ora gli automobilisti: cosa dice la bozza del decreto

(Adnkronos) -

Slitta di un anno, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È quanto prevede la bozza del decreto legge che arriva oggi, giovedì 24 settembre, sul tavolo del Consiglio dei Ministri con misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti.

Il provvedimento interviene sul dl del 12 settembre 2023 e sostituisce il termine del 1° ottobre 2026 con quello del 1° ottobre 2027. La proroga riguarda, in particolare, le autovetture e i veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 alimentati a diesel e classificati Euro 5. La relazione tecnica spiega che la modifica serve a riconoscere alle Regioni "una maggiore flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale", fermo restando l'obiettivo di conseguire i livelli di riduzione delle emissioni previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Nello schema di decreto l'urgenza viene motivata dalla necessità di evitare, a partire dal 1° ottobre 2026, "rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate", consentendo allo stesso tempo alle Regioni di completare le misure necessarie per gli obiettivi di qualità dell'aria.