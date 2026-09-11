Venezia 83: Palazzi (ChainOn), 'talento e capacità di adattamento sono motori del progresso'

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(Adnkronos) - "Si parla sempre più spesso di tecnologie e di intelligenza artificiale, ma la verità è che il mondo è sempre più basato sulla capacità dell'uomo di avere talento e di adattarsi. In assenza di queste capacità non ci sarebbe l'intelligenza artificiale, non ci sarebbe l'accelerazione che c'è. Stiamo quindi andando verso una prospettiva in cui la valorizzazione del talento è centrale. Ed è esattamente questo l'obiettivo di BeGreat". Lo ha detto Giovanni Palazzi, ceo e founder ChainOn, partecipando all'evento 'The future is human - Every great story starts before success', organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.