La Gran Becc’à La Cave: il Cervino diventa incontro tra colore, materia e memoria

C’è una montagna che, in Valle d’Aosta, non ha mai smesso di essere molto più di una montagna. Il Cervino è paesaggio, memoria, appartenenza, racconto collettivo. È una presenza che attraversa generazioni e che, nel tempo, ha trovato nell’arte uno dei modi più efficaci per continuare a essere interpretata e raccontata. È proprio attorno a questa dimensione della Gran Becca che nasce “La Gran Becc’à La Cave”, la mostra che mette in dialogo due artisti profondamente legati alla Valtournenche, Aimé Maquignaz e Giangiuseppe Barmasse, accomunati dalla stessa montagna ma separati, e insieme avvicinati, da linguaggi artistici molto differenti.

L’appuntamento è alla Cave Valdôtaine, in via J.B. de Tillier 3 ad Aosta, dove il vernissage è in programma mercoledì 16 settembre alle ore 18. L’esposizione sarà quindi aperta al pubblico dal 17 settembre al 19 ottobre 2026. L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale con cui la Cave Valdôtaine affianca alla propria attività anche occasioni dedicate all’arte e alla valorizzazione dell’identità territoriale. Una scelta che, in questo caso, assume un significato particolare: portare nel cuore di Aosta la rappresentazione di una montagna che appartiene a tutta la Valle, ma che ha nella Valtournenche la propria dimensione più intima e riconoscibile.

Il confronto tra Maquignaz e Barmasse nasce infatti da due concezioni artistiche diverse, capaci però di incontrarsi proprio nel rapporto con il territorio. Aimé Maquignaz, nato a Valtournenche nel 1946, ha fatto della montagna, e in particolare del Cervino, uno dei soggetti centrali della propria ricerca. La sua pittura si muove tra informale e realismo magico, lasciando che il paesaggio concreto si trasformi in una dimensione più interiore, sospesa tra memoria e immaginazione.

Nel suo percorso, il Cervino non è dunque soltanto un profilo roccioso da rappresentare. Diventa piuttosto una presenza capace di evocare atmosfere, ricordi e sensazioni. È una chiave attraverso la quale leggere il rapporto fra l’uomo e il proprio ambiente. Una ricerca che trova una delle sue espressioni più riconoscibili nei “Bleus villages”, gli antichi villaggi immersi in atmosfere dominate dal blu, dove la realtà alpina viene filtrata attraverso una sensibilità personale e quasi onirica. Le numerose esposizioni in Italia e all’estero hanno contribuito a portare questa visione del paesaggio valdostano oltre i confini regionali, senza spezzare il legame con la terra d’origine.

Se Maquignaz interpreta la montagna attraverso il colore, la luce e l’atmosfera, Giangiuseppe Barmasse la affronta attraverso la materia. Nato ad Aosta nel 1962, ma da sempre legato a Valtournenche, Barmasse ha iniziato a scolpire fin da bambino e partecipa alla Fiera di Sant’Orso dal 1978. Dal 1989 si dedica alla scultura tradizionale, facendo del legno uno strumento privilegiato per conservare e restituire forme, volti e gesti della civiltà alpina.

Il suo lavoro parte dalla materia per arrivare alla memoria. Il noce, in particolare, diventa il supporto attraverso il quale prendono forma animali, mestieri e personaggi che appartengono alla storia della Valle d’Aosta: mucche, pastori, guide alpine e figure della tradizione vengono sottratti al semplice ricordo e trasformati in presenze concrete. È una scultura che conserva il carattere della tradizione, ma che proprio attraverso la lavorazione della materia continua a parlare al presente.

Anche le opere più recenti testimoniano questo rapporto fra arte e memoria. Nel 2025 Barmasse ha realizzato il busto ligneo di Émile Chanoux, collocato nel foyer del Consiglio regionale, mentre un’altra sua opera, dedicata a San Francesco con il lupo di Gubbio, è stata donata ad Assisi. Sono lavori che allargano il perimetro della sua ricerca oltre il semplice dato estetico e confermano una concezione della scultura come strumento per dare forma a una memoria condivisa.

È proprio in questo punto che i due percorsi artistici finiscono per incontrarsi. La mostra “La Gran Becc’à La Cave” non propone soltanto una sequenza di opere accomunate dal soggetto del Cervino, ma mette a confronto due modi di intendere il rapporto fra uomo, montagna e territorio. Da una parte il colore di Maquignaz, capace di trasformare il paesaggio in atmosfera e dimensione emotiva; dall’altra il legno di Barmasse, che conserva nelle proprie venature la concretezza della cultura alpina.

Il risultato è un dialogo nel quale la Gran Becca assume un valore che va oltre la rappresentazione del paesaggio. Il Cervino diventa un simbolo identitario, ma anche un punto di osservazione sulla trasformazione della Valle d’Aosta. Perché raccontare oggi una montagna significa inevitabilmente interrogarsi sul rapporto tra tradizione e contemporaneità, tra conservazione della memoria e capacità di rileggerla. E significa anche riconoscere come l’identità di una comunità non sia qualcosa di immobile, ma una storia che continua a essere interpretata.

In questo senso, la scelta di ospitare l’esposizione alla Cave Valdôtaine assume anche una dimensione culturale e sociale. L’arte entra in uno spazio legato alla produzione e alla promozione delle eccellenze valdostane e contribuisce a costruire un racconto più ampio del territorio, nel quale cultura, economia locale, tradizioni e capacità creativa possono dialogare. È un modello che guarda alla Valle d’Aosta non soltanto come destinazione turistica, ma come comunità dotata di un patrimonio culturale vivo e contemporaneo.

La montagna, del resto, è anche questo: un patrimonio economico, turistico e ambientale, ma prima ancora un patrimonio umano. Il Cervino continua ad attirare visitatori da tutto il mondo, ma per chi vive ai suoi piedi rappresenta qualcosa di più profondo. È il paesaggio quotidiano, la memoria familiare, il lavoro, la storia dei villaggi, delle guide e delle comunità che nel corso dei secoli hanno costruito il proprio rapporto con l’alta quota.

“La Gran Becc’à La Cave” sceglie così di raccontare la Gran Becca attraverso due sguardi diversi, lasciando che siano il colore e la materia a costruire una narrazione comune. Ed è forse proprio questa la forza dell’incontro tra Aimé Maquignaz e Giangiuseppe Barmasse: dimostrare che una stessa montagna può essere vista, sentita e raccontata in modi profondamente differenti senza perdere la propria identità.

La mostra diventa allora anche una riflessione più ampia su cosa significhi custodire un territorio. Non significa semplicemente conservarne immagini e tradizioni, ma permettere che quelle stesse immagini e tradizioni continuino a generare nuove interpretazioni. La Gran Becca resta ferma nella sua imponenza, mentre intorno a lei cambiano gli uomini, i linguaggi e le generazioni. E proprio l’arte può contribuire a tenere aperto questo dialogo: tra ciò che la Valle è stata, ciò che è oggi e ciò che vuole continuare a essere.

Dal 16 settembre al 19 ottobre 2026, dunque, il Cervino sarà alla Cave non soltanto come paesaggio da osservare, ma come identità da rileggere. “La Gran Becc’à La Cave” mette insieme due artisti e due linguaggi, ma soprattutto ricorda che la montagna, quando diventa cultura, smette di essere soltanto una vetta e diventa racconto. Un racconto fatto di “colore”, di “materia”, di “memoria” e di appartenenza, capace di unire il passato al presente e di consegnare alle generazioni future una Valle d’Aosta consapevole della propria storia, ma ancora capace di reinterpretarla.