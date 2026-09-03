Terza serata del Festival dei Libri Sportivi: Beppe Conti e Claudio Lauretta protagonisti l’11 settembre

La terza serata di Sportivamente, in programma l’11 settembre a Busto Arsizio, propone un doppio appuntamento tra racconto e spettacolo, dedicato agli appassionati di sport e narrazione. Sul palco si alterneranno il giornalista e scrittore Beppe Conti, con il suo volume "Il giallo del Tour”, e l’artista Claudio Lauretta con lo show "Imitamorfosi".

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News, con il contributo di Regione Lombardia, Comune di Busto Arsizio e Camera di Commercio di Varese, con il patrocinio del Panathlon Club La Malpensa e con il sostengo di partner locali e nazionali, tra cui Concessionaria Paglini e Società Ciclistica Alfredo Binda.

Beppe Conti aprirà la serata alle 20.45 in Piazza Santa Maria, con “Il giallo del Tour” un libro che racconta la storia del Tour de France dalle origini ad oggi, intrecciando trionfi, tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo.

“Il Giallo del Tour, che mi ha consentito di vincere il Premio Coni per la Saggistica 2005, è un libro che racconta i trionfi e le tragedie, i segreti e i misteri della corsa più importante del mondo che ogni anno nel mese di luglio affascina migliaia e migliaia di appassionati. – dichiara Beppe Conti - Racconto le imprese storica e i retroscena di tutti i grandi campioni che hanno saputo trionfare in quest'evento che i francesi considerano al terzo posto dopo i Giochi Olimpici ed i Mondiali di calcio, ribadendo che il Tour però si corre ogni anno. È stato il palcoscenico dei nostri eroi, Coppi e Bartali su tutti, sino a Pantani ed a Nibali, gli ultimi vincitori italiani della corsa francese".

A chiudere il Festival sarà Claudio Lauretta con il suo spettacolo "Imitamorfosi", che unisce imitazione e trasformismo in un ritmo brillante e coinvolgente. Tra personaggi famosi, mode che cambiano e costume sociale, Lauretta dà vita a un viaggio ironico e sorprendente, con pochi elementi scenici e grande versatilità.

Sportivamente – il Festival dei Libri Sportivi si chiude così con un intenso incontro che fonde testimonianze, inchiesta e spettacolo: un finale tra emozione, riflessione e divertimento per celebrare la passione per lo sport e la narrazione.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale.