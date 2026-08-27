MONTAGNA VDA: Monterosa Outdoor, questa settimana alla scoperta di Retempio e del Col Pousseuil

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Vi proponiamo un itinerario adatto a questo periodo dell’anno. Questa settimana si va a Pontboset, alla scoperta di Retempio e del Col Pousseuil.
RETEMPIO
Questo itinerario percorre un tratto dell’Alta Via n. 2, che parte da Courmayeur e arriva a Donnas.
Il percorso raggiunge il santuario di Retempio, posto in una bella radura che può diventare anche il punto di arrivo per chi non se la sente di affrontare l’intero itinerario.
Dal santuario di Retempio il percorso è meno segnato e segue un lungo vallone ombroso, fino a sbucare al Col Pousseuil.
Dal colle sono ben visibili tutte le vette che separano questa zona della Valle d’Aosta dal Piemonte, regalando un panorama di particolare interesse per gli appassionati di montagna.
Per maggiori informazioni, per consultare la scheda completa, la cartina, la galleria di immagini e il tracciato GPS: