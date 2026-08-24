Arisa cancella la foto in topless, la spiegazione sul dietrofront: "Si cambia"

(Adnkronos) -

Arisa fa dietrofront. Dopo lo scatto in topless condiviso sui social negli scorsi giorni, la cantante genovese ha deciso di rimuovere l'immagine spiegando il motivo.

Con un lungo post sfogo Arisa ha riassunto gli ultimi dieci giorni trascorsi in vacanza al mare con una riflessione: "Ho tolto la foto dove mostravo le mie fattezze 44enni perché non mi faceva stare bene. Ho fatto di peggio lo so ma nella vita le cose cambiano".

Una decisione maturata dopo i commenti ricevuti: "Attraverso i vostri commenti e qualche articolo di giornale ho riflettuto parecchio. Molti di voi mi conoscono più di quanto pensassi, 'e si chess nu n’è ammor, ma nui ch cantamm a ffa'". Il riferimento è allo scatto in cui l'artista stava posando senza la parte superiore del bikini, coprendo il seno con alcune emoji a forma di fiore.

"Si cambia. Mi sento forte mentre vi stringo la mano, andiamo insieme ovunque e possiamo tutto", ha scritto la contanto ringraziando il posto del suo ultimo concerto Roccella Jonica: "Calabria bella, concerto di cuore. Grazie assai. Non vedo l’ora di tornare, mi avete stretta in un abbraccio che non dimenticherò. Curate le vostre donne 'meraviglioso amore mio, bisogna averne cura..'. Tanti abbracci a tutti. Alla prossima avventura".