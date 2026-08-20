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Montagna VdA | 20 agosto 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: SORGENTI DEL LYS

Bella escursione, giustamente molto frequentata, che ci conduce alle sorgenti del Lys

MONTAGNA VDA: SORGENTI DEL LYS

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Questa settimana si va a GRESSONEY-LA-TRINITE’.

SORGENTI DEL LYS

Il percorso ci porta in ambiente glaciale, il ghiacciaio non c'è più ma i segni che ha
lasciato si vedono vistosamente.
Al termine della morena bisogna superare un piccolo tratto attrezzato con una corda
fissa.
Alcuni decenni fa l’acqua sgorgava direttamente dalla fronte del ghiacciaio, purtroppo
attualmente si è ritirato tantissimo e si è formato un grande lago glaciale.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato
GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/sorgenti-del-lys/

Sergio Enrico/ascova

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