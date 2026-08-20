MONTAGNA VDA: SORGENTI DEL LYS

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a GRESSONEY-LA-TRINITE’.

SORGENTI DEL LYS



Il percorso ci porta in ambiente glaciale, il ghiacciaio non c'è più ma i segni che ha

lasciato si vedono vistosamente.

Al termine della morena bisogna superare un piccolo tratto attrezzato con una corda

fissa.

Alcuni decenni fa l’acqua sgorgava direttamente dalla fronte del ghiacciaio, purtroppo

attualmente si è ritirato tantissimo e si è formato un grande lago glaciale.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato

GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/sorgenti-del-lys/