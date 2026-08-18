Charles Spencer racconta la storia della sorella Lady D nel suo nuovo libro: "Una donna piena d'amore, carisma e insicurezze"

(Adnkronos) - A quasi trent’anni dalla morte di Lady Diana, il fratello Charles Spencer torna a raccontarne la vita, il carattere e gli ultimi giorni. Nel libro "Canto del cigno: Diana, mia sorella", in uscita in contemporanea mondiale il 22 settembre 2026 (in Italia da Mondadori), il conte Spencer rompe per la prima volta il lungo silenzio sulla sorella e affida alla memoria personale la sua versione di una delle figure più amate e raccontate del Novecento.

Nel settembre del 1997, Charles Spencer si alza in piedi nell’abbazia di Westminster e, davanti al mondo intero, esprime il proprio dolore per la perdita dell’amata sorella Diana, con un’orazione che è stata giudicata uno dei discorsi fondamentali del XX secolo. Oggi, a distanza di quel giorno, racconta la straordinaria storia della vita con Lady Diana e la tragica settimana che seguì la sua morte. "Canto del cigno: Diana, mia sorella" è la prima occasione in cui il conte Spencer parla pubblicamente, e nel dettaglio, di sua sorella.

Il conte Spencer ha dichiarato: "Nell’imminenza del trentesimo anniversario della tragica morte di Diana, sono stato di nuovo sommerso di richieste di interviste su mia sorella. Questo mi ha convinto a mettere per iscritto, una volta per tutte, i miei pensieri e i miei ricordi personali, così da non essere più costretto a leggere le opinioni altrui, molte delle quali si fondano su menzogne che si sono consolidate nel tempo. L’obiettivo di questo libro è raccontare la verità su Diana dal punto di vista di suo fratello, proprio come ho cercato di fare quando ho parlato alle esequie. Come nell’orazione funebre, voglio parlare per conto di Diana e farlo in maniera apertamente positiva. Spero che questo libro desti l’interesse dei tanti che ancora hanno cara la memoria di Diana da viva, e sarei estasiato se dopo questa lettura chi è troppo giovane per ricordarla nel suo massimo fulgore sentisse di aver colto chi era davvero: una persona dal carattere unico, dinamica, piena di amore, carisma e insicurezze, una persona che ha vissuto la vita fino in fondo e ha lasciato un mondo migliore di quello che aveva trovato, nonostante sia uscita di scena ancora molto giovane".

Realizzato nel Regno Unito da Penguin Michael Joseph, "Canto del cigno: Diana, mia sorella" sarà pubblicato in contemporanea in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, India e Irlanda. Negli Stati Uniti e in Canada sarà pubblicato in contemporanea da Penguin Press.

I diritti sono stati venduti in altre 12 lingue e il libro sarà pubblicato il 22 settembre in Brasile (Compania das Letras), Catalogna (Rosa dels Vents), Finlandia (Otava), Francia (Flammarion), Germania (Penguin Verlag), Italia (Mondadori), Paesi Bassi (Hollands Diep), Norvegia (Cappelan Damm), Polonia (Marginesy), Portogallo (Penguin), Spagna e America Latina (Plaza y Janes), Svezia (Bonniers) e Quebec (Flammarion Québec). Il libro sarà preordinabile su tutti gli store a partire dal 25 agosto.

Charles Spencer è autore, storico, oratore, speaker radiofonico e giornalista. È anche il nono conte Spencer. Ha scritto nove saggi, tra cui quattro best-seller del “Sunday Times”: The White Ship: Conquest, Anarchy and the Wrecking of Henry I’s Dream e Blenheim: Battle for Europe (finalisti all’History Book of the Year del National Book Awards), Killers of the King: The Men Who Dared to Execute Charles I e To Catch a King: Charles II’ s Great Escape. Il suo primo libro di memorie, A Very Private School, è stato acclamato dalla critica ed è salito in cima alla classifica dei best-seller del “Sunday Times”. Relatore di grande richiamo a livello internazionale, ha lavorato per Nbc News come corrispondente in diretta dal 1986 al 1995. E' stato presentatore per History Channel e coconduttore del famoso podcast “Rabbit Hole Detectives”, e ha scritto per molti quotidiani e riviste. È commentatore per il “Financial Times”. Spencer ha studiato a Eton e al Magdalen College di Oxford, dove ha conseguito la laurea specialistica in storia moderna. E' membro della Royal Historical Society e della Society of Antiquaries.