Salviamo il Buio: Perché la Notte Naturale fa Bene alla Natura e a Noi

Quando pensiamo alla conservazione della natura, raramente rivolgiamo lo sguardo a un patrimonio immateriale ma fondamentale, che sta scomparendo rapidamente sotto i colpi dell'urbanizzazione: il buio naturale.



La vita sulla Terra si è evoluta seguendo un ritmo immutabile: l'alternanza tra il giorno e la notte, vero e proprio orologio biologico della natura. Questo ciclo circadiano regola le funzioni vitali di quasi tutti gli organismi viventi. Per la fauna, il buio è uno spazio vitale: gli animali notturni (oltre il 60% degli invertebrati e il 30% dei mammiferi) dipendono dall'oscurità per cacciare, riprodursi e spostarsi.



L'illuminazione artificiale disorienta gli uccelli migratori, che usano le stelle come bussola, ed è fatale per gli insetti impollinatori notturni, che muoiono per lo sforzo attorno ai lampioni, riducendo l'impollinazione di piante e colture. Anche il regno vegetale subisce forti stress: la luce continua altera il fotoperiodo delle piante, anticipando la germogliazione e rendendole vulnerabili ai geli.





Le barriere invisibili e il caso dei chirotteri



Fiumi, filari alberati e vallate sono le "autostrade naturali" usate dagli animali per spostarsi e mantenere vive le popolazioni sul territorio. Illuminare un ponte o un sentiero boschivo significa spezzare questi corridoi ecologici, isolando gli habitat.



Questo impatto è evidente nei chirotteri (pipistrelli): la maggior parte delle nostre specie protette è lucifuga. La luce artificiale frammenta i loro percorsi di caccia e ritarda l'uscita serale dai rifugi, riducendo il tempo per nutrire i piccoli. Il buio naturale costituisce, a tutti gli effetti, un habitat vitale da proteggere.





Una minaccia silenziosa per la salute umana



La luce artificiale notturna rappresenta anche una vera e propria alterazione che minaccia la nostra salute, come attestano numerosi studi

scientifici. L'esposizione notturna alla "luce blu" di led e schermi inibisce la produzione di melatonina, l'ormone regolatore del sonno

prodotto dalla ghiandola pineale solo al buio.



La carenza cronica di melatonina provoca insonnia e stanchezza ed è correlata a disturbi dell'umore, depressione, indebolimento immunitario, disfunzioni metaboliche (obesità, diabete) come anche a un maggiore rischio di patologie oncologiche. Proteggere il buio significa fare prevenzione sanitaria.





Restituire il buio alla notte: un impegno comune



A differenza della plastica negli oceani o della CO2, l’impatto della luce artificiale scompare nell'istante in cui si spegne una lampadina.

Possiamo conservare il buio con piccoli gesti quotidiani:



* orienta i fari verso il basso - utilizza apparecchi schermati (full cut-off) per illuminare solo dove serve, senza disperdere luce verso l'alto o sulle chiome degli alberi

* scegli led a luce calda - opta per lampadine sotto i 3.000 Kelvin (l'ideale è 2.200K o 2.700K), evitando le componenti bianche o azzurre che disturbano la fauna

* installa sensori di movimento - accendi i fari esterni solo passaggio delle persone, risparmiando energia e garantendo l'oscurità agli animali

* oscura le finestre - usa tende coprenti, persiane o tapparelle per evitare che la luce domestica interna si disperda verso l'esterno

* programma lo spegnimento - imposta timer per spegnere le illuminazioni decorative esterne entro le ore 23 o la mezzanotte.



Restituire il buio alla notte è una scelta strategica per conservare la natura e migliorare la salute delle comunità umane.



AVVISI



Nel mese di giugno, le visite guidate al Castello di Saint-Pierre si svolgeranno, tutti i giorni, alle ore 11.00 e alle ore 15.30.



Ricordiamo che il Museo di Scienze naturali è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.00).



Il Museo sarà chiuso al pubblico da lunedì 8 a venerdì 12 giugno per manutenzioni ordinarie. Riaprirà sabato 13 giugno.