Ricordando Pierre Carniti. Grande protagonista delle conquiste che hanno cambiato il mondo del lavoro

Un protagonista delle conquiste che hanno cambiato il mondo del lavoro, dalle 150 ore per il diritto allo studio, fino alla scelta responsabile dell’Accordo di San Valentino.

Pierre ci ha insegnato che il sindacato deve saper guardare lontano e avere la forza di assumersi anche la responsabilità delle scelte impopolari, quando sono giuste e necessarie. Oggi come ieri serve lo stesso coraggio della responsabilità, con un nuovo Accordo capace di rilanciare retribuzioni e welfare, aggiornare tutele e diritti, redistribuire crescita e produttività.