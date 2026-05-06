Vannacci: "Da Futuro Nazionale nessuna benedizione a candidati islamici"

(Adnkronos) - “Futuro Nazionale non si presenterà alle imminenti elezioni comunali e non sostiene candidati o liste civiche locali. È quanto ho stabilito anzitempo attraverso una circolare interna. Chi in questi giorni prova ad attribuire al nostro partito appoggi, 'benedizioni”'o sostegni politici a candidati vari, lo fa in malafede, sapendo di mentire". Lo sottolinea con l'AdnKronos Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, smentendo indiscrezioni di stampa in cui si legge di un appoggio del generale a liste con candidati di fede islamica. "Nel pezzo di Francesco Storace - dice il generale con riferimento all'articolo pubblicato sul Tempo dal titolo 'Spunta il candidato islamico "benedetto" da Vannacci' - si dice che avrei benedetto due liste (Trecate che Vogliamo’ e ‘Centrodestra Trecatese’) al cui interno ci sarebbero due candidati di fede islamica, ma non è così perché l’unica lista che i nostri iscritti del territorio hanno deciso di votare si chiama ‘Futuro Trecatese’ che non ha candidati di tale espressione religiosa".

"Peraltro - aggiunge il leader di Fn - quando sarà il momento, noi accetteremo all'interno delle nostre liste ogni musulmano, induista, valdese, buddista o qualunque straniero che si riconosca integralmente nei nostri principi, valori e ideali. Ma non vedrete mai il simbolo di Futuro Nazionale affiancato ad un manifesto scritto in arabo in cui si inneggia ad Allah. Noi non supporteremo mai chi vuole islamizzare la nostra società o chi la vuole snaturare". Quindi per Vannacci quello di di Francesco Storace e di una certa stampa "è un brutto scivolone".

"Diceva mio nonno - conclude - meglio tacere e rischiare di fare la figura dello stolto che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Oggi Storace e i suoi colleghi hanno dato fiato alle trombe e i dubbi li hanno tolti definitivamente. Non ci facciamo fermare da questi attacchi meschini e infondati perché, al contrario di altri, siamo impegnati in una fase seria e fondamentale: la costruzione del partito per riportare l’Italia ad essere rispettata in tutto il mondo".