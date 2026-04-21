Cicloturismo con Shardana bikeventure: il meglio della Sardegna in bikepacking

(Adnkronos) - Partirà il primo maggio da Olbia la nuova edizione di Shardana bikeventure, il più grande evento internazionale di bikepacking della Sardegna, pronto a confermarsi anche nel 2026 come uno dei percorsi più lunghi e affascinanti dell’intero panorama europeo. Con un tracciato ad anello di 1.138 km, l’evento accompagnerà i partecipanti in un viaggio unico attraverso paesaggi straordinari, territori autentici e comunità accoglienti, per poi fare ritorno a Olbia dopo aver attraversato l’isola in tutta la sua varietà.

Il percorso toccherà, in ordine di passaggio, le città partner che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto con entusiasmo: Olbia, Calangianus, Oschiri, Chiaramonti, Sassari, Terralba, Arbus, Villacidro, Decimomannu. L’iniziativa gode del patrocinio della regione autonoma della Sardegna e dell’assessorato al Turismo regionale, a conferma del valore strategico del progetto per la promozione dell’isola sui mercati internazionali. L’organizzazione dell’evento è curata da La Nuragica Asd, realtà specializzata nel mondo del gravel e del bikepacking, impegnata nello sviluppo e nella promozione di esperienze cicloturistiche di alto livello.

Accanto alle istituzioni, Shardana bikeventure può contare sul sostegno di numerosi brand internazionali del mondo del ciclismo, oltre che sul supporto di eccellenze sarde nel settore enogastronomico. Fondamentale è anche la collaborazione attiva con una rete sempre più ampia di operatori locali, che vedono nell’evento una nuova opportunità di crescita e di apertura verso un turismo curioso, consapevole e desideroso di scoprire la cultura, i sapori e l’ospitalità autentica della Sardegna. Il tracciato attraverserà inoltre tantissimi piccoli borghi dell’entroterra, coinvolgendo direttamente partner del territorio: dai b&b agli agriturismi, fino alle cantine e ai piccoli liquorifici artigianali. Un tessuto diffuso di accoglienza che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’esperienza Shardana bikeventure, capace di mettere in connessione i partecipanti con l’anima più autentica dell’isola.

(Adnkronos) - Questo crescente interesse verso il progetto è stato ulteriormente confermato dal forte riscontro ottenuto durante la principale fiera italiana dedicata al cicloturismo, svoltasi a Padova a fine marzo, dove Shardana bikeventure ha attirato l’attenzione di un pubblico nazionale e internazionale sempre più orientato a esperienze di viaggio attive e sostenibili. Ad oggi, si conferma una fortissima componente internazionale tra i partecipanti, che supera anche quest’anno il 60% del totale. Oltre a numerosi cicloturisti europei, l’evento vedrà la presenza di partecipanti provenienti anche da Stati Uniti e Australia. Complessivamente, il 98% dei partecipanti arriva da fuori regione, un dato particolarmente significativo se si considera come, in passato, la Sardegna sia stata percepita come una destinazione complessa dal punto di vista logistico.

Anche grazie alla collaborazione con Grimaldi lines, oggi è possibile garantire collegamenti efficienti da e per l’isola, rendendo l’esperienza accessibile e sostenibile anche per chi proviene da lunghe distanze, senza incidere in modo rilevante sul costo complessivo di un viaggio di questo tipo. L’evento prenderà ufficialmente il via il 1° maggio e i partecipanti avranno tempo fino al 14 maggio per completare il percorso. Tuttavia, Shardana bikeventure è già oggi molto più di un evento: rappresenta una traccia permanente, fruibile durante tutto l’anno. Sempre più cicloturisti scelgono infatti di affrontare il percorso anche in periodi meno convenzionali, come le vacanze di Natale e Capodanno, confermando come la Sardegna sia una destinazione ideale per pedalare in ogni stagione.

Le amministrazioni locali coinvolte hanno aderito al progetto riconoscendo nel cicloturismo una leva strategica di sviluppo sostenibile e promozione territoriale. Il settore, infatti, è protagonista di una crescita significativa a livello europeo, accompagnata da una domanda sempre più forte, da parte di viaggiatori internazionali, di esperienze autentiche e immersive alla scoperta della Sardegna. Shardana bikeventure rappresenta molto più di un evento sportivo: è un vero e proprio viaggio esperienziale, capace di valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico dell’isola, intercettando un turismo consapevole e di qualità. Con la sua formula di bikepacking – che unisce autonomia, avventura e rispetto per l’ambiente – l’evento continua a crescere e a posizionarsi tra le proposte più ambiziose e attrattive nel panorama europeo delle lunghe distanze. Appuntamento al 1° maggio 2026: la Sardegna è pronta ad accogliere i viaggiatori in sella alle loro biciclette.