Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succede

(Adnkronos) - I prezzi di benzina e diesel salgono ancora. Il taglio delle accise entrato in vigore a notte fonda (il decreto-legge è uscito in Gazzetta Ufficiale dopo l’una di oggi 19 marzo 2026) non sembra ancora essere stato recepito sui prezzi consigliati e praticati dei carburanti alla pompa. Sul sito dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, inoltre, sono disponibili soltanto i prezzi aggiornati a ieri mattina, per cui, anche nel caso in cui il taglio delle accise fosse stato recepito sui listini, dalla rilevazione odierna l’effetto non emergerebbe.

Secondo il Codacons incrementi generalizzati dei listini sarebbero avvenuti alla vigilia della riduzione delle accise.

Nel frattempo, i nuovi drammatici sviluppi della guerra del Golfo hanno fatto schizzare ancora una volta le quotazioni dei prodotti raffinati. Il risultato è che questa mattina Eni – che dall’inizio della crisi si è mantenuta sensibilmente al di sotto delle altre compagnie e in generale del mercato – ha aumentato i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,869 euro/litro (+14 millesimi, compagnie 1,872, pompe bianche 1,863), diesel self service a 2105 euro/litro (+16, compagnie 2,106, pompe bianche 2,102). Benzina servito a 2,001 euro/litro (+13, compagnie 2,037, pompe bianche 1,932), diesel servito a 2,236 euro/litro (+15, compagnie 2,270, pompe bianche 2,173). Gpl servito a 0,706 euro/litro (+1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,507 euro/kg (+1, compagnie 1,510, pompe bianche 1,506), Gnl 1,235 euro/kg (+2, compagnie 1,242 euro/kg, pompe bianche 1,229 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,950 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 2,169 euro/litro (servito 2,420), Gpl 0,837 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.

Il Codacons, che ha elaborato i dati regionali pubblicati stamattina dal Mimit, in attesa dell’applicazione del taglio delle accise parla di una nuova ondata di rialzi su tutta la rete. Il prezzo medio del gasolio sale in tutta Italia, e si attesta sopra una media di 2,1 euro al litro in tutte le regioni ad eccezione delle Marche – spiega l’associazione – I listini più elevati in Valle d’Aosta con una media di 2,153 euro/litro, Sicilia 2,143 euro/litro, Calabria 2,137 euro/litro, mentre a Bolzano in litro di diesel costa in media 2,155 euro. Per la benzina i prezzi medi superano in diverse regioni quota 1,9 euro al litro: 1,915 euro in Calabria, 1,912 euro in Valle d’Aosta, 1,909 euro in Sicilia e Basilicata; 1,922 euro/litro a Bolzano. Sulle autostrade il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta a 2,190 euro al litro, 1,967 euro/litro la benzina.