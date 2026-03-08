Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti ufficiali: chi sono

(Adnkronos) -

Svelato il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ecco chi sono i 16 concorrenti.

Lucia Ilardo: già conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione all’edizione 2025 di Temptation Island insieme all'allora fidanzato Rosario Guglielmi.

Ibiza Altea: modella italo-americana. Era stata annunciata come concorrente per L'Isola dei Famosi 2025, ma è stata esclusa dal cast poco prima dell'inizio.

Francesca Manzini: un'imitatrice. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi come 'Amici Celebrities' e 'Striscia la notizia'.

Raimondo Todaro: ballerino e ex insegnanti di Amici di Maria De Filippi. È papà di Jasmine, nata nel 2013 dalla precedente relazione con Francesca Tocca.

Giovanni Calvario: un imprenditore romano esperto in eventi e comunicazione.

Antonella Elia: showgirl e conduttrice, ha partecipato a programmi cult come 'Non è la Rai' e 'La ruota della fortuna'.

GionnyScandal: cantante originario di Pisticci. Nel dicembre 2015 ha partecipato alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Marco Berry: conduttore e illusionista, ed è stato un inviato de 'Le Iene'.

Dario Cassini: cabarettista e comico. Tra i programmi a cui ha fatto parte spiccano 'Le Iene', 'Maurizio Costanzo Show', 'Zelig'.

Blu Barbara Prezya: modella di origini albanesi.

Renato Biancardi: content creator originario di Napoli.

Alessandra Mussolini: volto noto della politica e della tv. Figlia di Romano Mussolini e Maria Scicolone, sorella minore dell'attrice Sophia Loren.

Adriana Volpe: modella e conduttrice televisiva. Ha già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020 e nel 2021 ha vestito i panni di opinionista.

Paola Caruso: Bonas di Avanti un altro, game show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis. Ha partecipato ad altri reality come 'L'Isola dei Famosi' e 'La Pupa e il Secchione Show'.

Raul Dumitras: ex volto di Temptation Island, programma al quale ha preso parte insieme alla fidanzata di allora Martina De Ioannon, diventata poi tronista di Uomini e Donne.

Nicolò Brigante: ex tronista di Uomini e Donne nel 2018.