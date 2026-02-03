La persona peggiore del monde : un portrait générationnel en quête de sens

La Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste, en collaboration avec AIACE Valle d’Aosta, dans le cadre de la quatrième édition de BiblioRencontres – Cinéforum, organise, samedi 14 février à 16 heures, la projection du film La persona peggiore del mondo, réalisé par Joachim Trier (Norvège, 2021 – 123 minutes).

La persona peggiore del mondo raconte l’histoire de Julie, une trentenaire en quête de direction, naviguant entre études, métiers, amours et rêves, toujours sur le fil entre possibilités et peurs de se tromper. Structuré en douze chapitres, le film suit son parcours fait de rencontres, de séparations et d’élans vitaux, offrant un portrait générationnel d’une femme qui se cherche dans une époque fluide où chaque choix implique un renoncement.

Joachim Trier mêle légèreté et mélancolie avec un ton désinvolte, alternant scènes amusantes et situations angoissantes, sans jamais juger son personnage. Renate Reinsvie, par son interprétation intense et nuancée, incarne Julie dans toute sa fragilité et sa vitalité. Le film dépasse l’histoire individuelle et propose une réflexion sur une génération confrontée à l’âge adulte sans certitudes, partagée entre liberté et besoin de racines.

La projection sera présentée en italien, accompagnée d’une présentation et d’un débat pour permettre un dialogue direct entre le public et l’écran. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

Le Cinéforum BiblioRencontres 2026 poursuit son objectif : offrir un espace de réflexion et de discussion à travers six œuvres internationales explorant le thème de l’incommunicabilité sous différents angles. Chaque séance sera accompagnée d’un dépliant présentant le film, une sélection des œuvres de Joachim Trier disponibles à la bibliothèque et trois suggestions cinématographiques supplémentaires.

Calendrier des prochaines projections :

Samedi 14 mars : As bestas de Rodrigo Sorogoyen (Espagne, 2022 – 137 min.) v.o. sous-titrée en italien. Un couple de Français s’installe en Galice pour vivre une vie rurale, mais les relations avec les voisins se transforment en conflit latent et tendu.

Samedi 11 avril : Le mal n'existe pas de Ryūsuke Hamaguchi (Japon, 2023 – 106 min.) v.o. sous-titrée en italien. Un petit village montagneux voit son équilibre menacé par un projet de camping de luxe, explorant la relation fragile entre l’homme, la nature et les intérêts économiques.

Renseignements : Bibliothèque régionale Bruno Salvadori – 2, rue de la Tour du lépreux, Aoste.

Tél. : 0165 274802 – Courriel : brao-cultura@regione.vda.it

AIACE : https://www.aiacevda.it/